La Cavese è alle prese col Covid, annullata la conferenza di Campilongo

La Cavese è alle prese col Covid. Ecco il comunicato della società: “La Cavese 1919 comunica che, a seguito di un controllo sanitario preventivo, è stata riscontrata una positività al COVID-19 nel gruppo squadra. Il tesserato è stato posto in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni vigenti. Lo staff medico si è già attivato per effettuare gli adempimenti previsti dal Protocollo FIGC. Le sedute di allenamento della squadra, pertanto, subiranno modifiche, che saranno comunicate di volta in volta”. Il prossimo appuntamento per la squadra blufoncé è previsto per domenica prossima alle 15, in trasferta a Monopoli, ma nella giornata di oggi è stata annullata la consueta conferenza di mister Campilongo, in attesa del nuovo ciclo di tamponi: “La Cavese 1919 comunica che domani, come previsto dal vigente Protocollo della FIGC, il gruppo squadra si sottoporrà a un nuovo ciclo di tamponi. Viene, pertanto, annullata la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico Salvatore Campilongo”.