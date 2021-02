La Campania ed i suoi vini: ad Amalfi un grande evento enogastronomico.

Evento enogastronomico dalla grande portata quello che ospiterà la Costa d’Amalfi la prossima estate. Dal 30 agosto e fino al 2 settembre Miriade&Partners promuoverà i vini campani.

Miriade&Partners celebra il mondo del vino attraverso Campania Stories la prossima estate tra la Costa d’Amalfi e la Terra degli Dei. Nonostante la zona arancione della Campania, la regione meridionale continua a pensare in grande per promuovere le bellezze e i prodotti

della Campania Felix. La prossima estate, dal 30 agosto al 2 settembre, Miriade&Partners promuove Campania Stories.

Un viaggio nel mondo del vino e le sue varie componenti che vedrà protagoniste le varie aziende partecipanti oltre a Campania, la Regione Campania, la Media Partnership di Luciano Pignataro Wine Blog e la collaborazione del Consorzio Vita Salernum Vites. Una forte importanza data al mondo della viticoltura per cercare di valorizzare e promuovere il movimento come evidenziato anche da Nicoletta Gargiulo, presidente AIS Campania.

Queste le sue parole: “Il mondo del vino campano ha bisogno in questo momento delicato e complicato di ritrovarsi e vivere momenti di condivisione e collaborazione. La nuova edizione di Campania Stories, evento al quale come AIS Campania collaboriamo attivamente come partner ormai da anni, rappresenta l’occasione per dare concretezza a questa esigenza di collaborazione e di coesione”. Un importante ruolo lo avrà anche la stampa con le autorevoli firme che proverranno dal settore italiano e oltreoceano. Un modo per parlare del ricco settore tricolore oltre alla degustazione stagionale come dichiarato da Luciano Pignataro, giornalista di Luciano Pignataro Wine Blog: “Il settore vitivinicolo campano ha bisogno di ritrovarsi e di mettere da parte gli individualismi per giocare come una squadra che, in maniera coesa, sa di dover affrontare una delle gare più complicate, quella con i mercati e con la competitività”.