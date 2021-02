Juventus-Napoli, stabilita la data di recupero

Il Napoli ha vinto 2-1 col Granada, ma è stato eliminato dall’Europa League per via della sconfitta per 2-0 all’andata in Spagna. Con questa eliminazione degli azzurri, si è liberata una finestra per recuperare la tanto discussa gara con la Juventus prima vinta a tavolino dai bianconeri e poi rinviata. Juventus-Napoli si giocherà il prossimo 17 marzo alle 18:45, considerando che anche i bianconeri saranno liberi quella settimana, a prescindere da come finirà la gara di ritorno con il Porto. La Serie A si appresta quindi a chiudere questo lungo capitolo. La Lega inoltre ha fissato il recupero di Torino-Sassuolo per lo stesso giorno ma, le porte chiuse a causa della pandemia da Covid-19 non creeranno problemi di ordine pubblico.