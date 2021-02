Al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana le Vespe tornano a pungere per la 23esima giornata di serie C. Gli uomini di Padalino, dopo un primo tempo conclusosi con un nulla di fatto, trovano il goal all’87’ con Orlando su assist del neo-entrato Garattoni e conquistano addirittura l’ottava posizione in classifica, in piena zona play-off all’ottavo posto, scavalcando i pugliesi. Il vantaggio era nell’aria già in apertura di gara con Marotta, che si vede negare la gioia del primo sigillo in gialloblù dalla traversa. Nella ripresa Berardocco e Scaccabarozzi hanno due grosse occasioni, anche se la più ghiotta è per lo stesso Marotta che al 71′ trova sulla sa strada un Costa in grandissima giornata. Sale in classifica e sale il morale nella squadra stabiese che sabato prossimo alle 17:30 sarà impegnata al Menti per il derby con l’Avellino.

Il tabellino:

Virtus Francavilla-Juve Stabia: 0-1

Marcatori: Orlando 41′ st

Virtus Francavilla (3-5-2): Costa, Delvino, Pambianchi, Caporale; Di Cosmo, Castorani (Carella 22’s.t.), Zenuni, Tchetchoua (Franco 22’s.t.), Nunzella; Ciccone (Maiorino 21’s.t.), Vazquez (Adorante 35’s.t.). A disp.: Crispino, Celli, Carella, Maiorino, Miccoli, Franco, Sparandeo, Calcagno, Magnavita, Adorante. All.: Bruno Trocini.

Juve Stabia (3-4-1-2): Russo; Mulè, Troest, Esposito; Orlando, Scaccabarozzi (Garattoni 27’s.t.), Berardocco (Bovo 38’s.t.), Vallocchia (Mastalli 23’s.t.), Rizzo (Caldore 37’s.t.); Borrelli (Fantacci 22’s.t.), Marotta. A disp.: Farroni, Lazzari, Elizalde, Garattoni, Mastalli, Iannoni, Bovo, Guarracino, Caldore,Oliva, Fantacci. All.: Pasquale Padalino.

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze.