Intervista della nostra redazione al Club Benevento San Giorgio del Sannio: “Che Napoli-Benevento sia un derby con il cuore!”

Domani alle 18 ci sarà il derby campano Napoli-Benevento. Un derby in famiglia per due squadre legate da diverse ragioni: entrambe le compagini hanno avuto la fortuna di avere come tesserato il compianto Carmelo Imbriani, 4 stagioni in azzurro e 5 in giallorosso, il tanto amato Christian Maggio, che in Campania ha trascorso 13 anni e, da avversari sul campo i fratelli Insigne, Lorenzo nel Napoli e Roberto nel Benevento. La nostra redazione sportiva ha intervistato Paolo Saviano un altro ex giocatore di tutti e due i team ed attuale membro del direttivo del Club Benevento San Giorgio del Sannio, definito dal presidente Vigorito “un nido d’amore per i colori giallorossi”. “Due squadre a confronto con obiettivi e stati d’animo diversi: i padroni di casa che provengono dalla sconfitta con l’Atalanta e dall’uscita dall’Europa League e gli ospiti che si ritrovano ad essere la rivelazione del campionato per il bel percorso che stanno facendo. Entrambe, però, hanno bisogno di punti, i primi per acquisire sicurezza e serenità, i secondi per la salvezza. Sicuramente mancherà un elemento fondamentale, i tifosi che avrebbero creato uno spettacolo unico perché sono ambedue i comparti molto appassionati e poi si rispettano tra loro”. Eh no, i tifosi purtroppo non ci potranno essere ma l’augurio del presidente del Club, Carmine Vetrone, è “che sia un derby con il cuore”