INTERVISTA A LUCIA RUSSO UNA GIOVANE POETESSA “LA CULTURA STA VIVENDO UN PERIODO DIFFICILE”

Meta , Sorrento ( Napoli ) . Quest’oggi noi, Rebecca Palumbo e Barbara Massa della 5I del Liceo Linguistico Publio Virgilio Marone abbiamo deciso di intervistare la nostra compagna di classe Lucia Russo, poetessa esordiente.

-Come stai?Come stai vivendo questo periodo di pandemia?

“Bene,anche se mi dispiace che la cultura stia vivendo questo periodo difficile.Come si sa questo periodo è stato difficile per tutti e anche per me,ma nonostante questo ho avuto anche l’occasione di dedicarmi maggiormente alle mie poesie.Mi piacerebbe ritornare presto a partecipare in presenza ai concorsi e non assistere solo a dietro a uno schermo perché non è lo stesso.”

-Quando hai iniziato a scrivere?

“Ho iniziato fin da piccola perché mi piaceva molto leggere. In quinta elementare invece mi ho iniziato a inventare storie e comporre poesie in rima”.

-Sappiamo che hai vinto molti premi,ma a quale sei più legata e perché?

“Sono molto legata al primo premio che ho vinto perché quando mi hanno riferito la notizia di aver vinto al primo concorso a cui ho partecipato ero molto emozionata e ancora oggi ricordo il momento in cui sono salita sul palco e l’ho ritirato,la cerimonia si è tenuta a Santa Maria Capua Vetere nel 2016.”

E nonostante la tua giovane età hai già pubblicato tre libri:“Petali di rosa”,”Gocce di poesia” e “Armonia dell’anima”,cosa provi al riguardo?

“Sono molto orgogliosa di quello che faccio perché scrivere è la cosa che amo più fare e il fatto che

questa mia passione mi porti anche a dei grandi risultati non può che farmi felice.”

-Quanto è stato importante il supporto della tua famiglia e dei tuoi amici?

“E’ stato molto importante perché senza di loro non sarei dove sono ora.Soprattutto ai miei genitori devo tutto perché fin da subito mi hanno supportato in questo mio sogno e non finirò mai di ringraziarli.”

-Cosa significa per te scrivere e a cosa ti ispiri?

“Per me significa tutto perché quando scrivo mi sento me stessa e libera di esprimere i miei pensieri.Per quanto riguarda l’ispirazione arriva all’improvviso e mi lascio ispirare da qualsiasi cosa:aneddoti,canzoni o pensieri in generale.”

E quindi vivrai di questo?

“Mi piacerebbe ma è anche vero che è difficile avere successo in un campo come questo.Comunque anche se non dovessi diventare celebre come poetessa,mi piacerebbe diventare professoressa di lettere.”

Allora ti auguriamo di realizzare il tuo sogno e grazie per l’intervista

Grazie

Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro con Positanonews

Intervista a cura di Barbara Massa e Rebecca Palumbo a Lucia Russo