infodemia: un pericolo al giorno d\'oggi

Il termine infodemia deriva dall’unione di due parole,ossia “informazione” ed “epidemia”. Si riferisce generalmente a una diffusione rapida e vasta di informazioni imprecise su qualcosa ,come una malattia, come il virus . Purtroppo questo è proprio ciò che è successo durante l’estensione del virus covid 19 , secondo l’oms infatti il problema generato dal coronavirus è l’Infodemia. In un momento di caos ,ognuno tende a dire la sua ,talvolta pur non disponendo di requisiti in ambito medico/chimico, e ciò ha dato vita ad una rete di informazioni prive di certezze effettive. A citare per prima l’infodemia è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità all’interno del suo report sul coronavirus. Nel rapporto l’Oms punta il dito contro una sovrabbondanza di informazioni legate a quello che sta accadendo nel mondo in questi giorni. Tra le fake news principali, quelle secondo cui esistano antibiotici e cibi come l’aglio necessari alla cura del virus o che l’infezione si trasmetta attraverso lettere e pacchi postali provenienti dalla Cina. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, impegnata nel rintracciare false notizie sul virus che ha particolarmente colpito la città di Wuhan e da oggi in poi darà “informazioni basate sull’evidenza” sui propri canali social e sul sito web dell’Oms.

progetto alternanza classe5d