Indice Rt: il pennello che colora le regioni

La colorazione delle regioni ha caratterizzato la routine di tutti i cittadini italiani nell’ultimo anno ma qual è il criterio utilizzato per definire il colore di ogni regione? A determinare lo stato di una regione è proprio l’indice Rt.

Molte volte sarà capitato di sentire questo nome ma cos’è nel concreto ? L’indice Rt indica il numero di possibili contagi che possono avvenire da un singolo individuo positivo, ovviamente in relazione alle misure attuate dal governo. In altre parole non è altro che un tasso di contagiosità.

L’indice Rt non tiene conto però dei casi asintomatici dato che il risultato di un maggiore o minore aumento di questi ultimi non dipende dalla trasmissibilità del virus ma dal numero di analisi effettuate.

Per quanto riguarda i casi provenienti dall’estero, si è deciso di smistarli in due categorie: la categoria A quando si considerano le persone infette italiane o non come normali positivi ; e la categoria B quando vengono certificate all’aeroporto e messe in quarantena e quindi non contribuiscono al contagio. La maggioranza appartiene allo scenario B grazie all’intensità dei controlli.

In sostanza più alto è il numero, più è alta la possibilità che la zona diventi rossa o arancione . per esempio se l’indice è 2, vorrà dire che da un singolo positivo ci saranno 2 possibili contagiati

Questo sistema è utilizzato anche in paesi esteri come l’Inghilterra e la Germania.

( progetto alternanza con Positanonews. Alena Paone, Giorgia Coppola,Luigi Castiello)