Incubo sulla Statale Amalfitana: auto da Positano verso Piano di Sorrento bloccate da oltre mezz’ora. Continuano i problemi di viabilità in Costiera Amalfitana. A causa dei lavori che si stanno svolgendo, anche con il supporto degli elicotteri, infatti, è ancora presente la lunga ed impressionante fila di automobili per dirigersi da Positano, la perla della Costa d’Amalfi, verso Piano di Sorrento, all’altezza del semaforo.

A quanto sembra, infatti, il problema si è presentato nel momento in cui l’Enel ha sottostimato il consumo di energia elettrica nella città verticale, installando dei generatori troppo piccoli. A quelli presenti di 250, dunque, adesso vanno sostituiti quelli da 400.

Persone bloccate da oltre mezz’ora stanno vivendo un incubo. Tra queste persone che hanno appuntamenti importanti dai medici e che non avevano idea di trovarsi in una situazione del genere, in quanto non ci sono segnalazioni né altri tipi di preavviso. Qualcuno pensa anche di fare denuncia per sequestro di persona, in quanto non si può chiudere una strada senza permesso del Prefetto e comunicazione dell’Anas.

Aggiornamenti: In questo momento stanno riaprendo la strada, ma si tratta di una situazione momentanea ed a breve torneranno a chiuderla. Non ci hanno fornito altre informazioni. Abbiamo avvisato il comune, in quanto anche noi cittadini vorremmo sapere cosa sta accadendo.