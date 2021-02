Incubo ruspe a Capri, l’SOS del comitato: «Serve una nuova legge». Ce ne parla Marco Milano in in articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Stop agli abbattimenti e nuova legge che tenga conto delle esigenze del territorio. Anche il comitato per il diritto alla casaisola di Capri guidato dal presidente, l’architetto Paolo Di Tommaso, ha partecipato all’incontro presso la sede del consiglio regionale della Campania tra gli esponenti dei principali gruppi consiliari ed alcuni rappresentanti dei comitati contro le demolizioni. «Nell’incontro, preso atto dell’emergenza sanitaria in corso e dell’enorme numero di demolizioni giudiziali promosse dalle varie procure campane tutte le forze politiche presenti si sono impegnate a rappresentare presso il governo centrale tale problematica, e nel contempo chiedere allo stesso di emanare provvedimenti legislativi atti a sospendere per tutto il periodo di pandemia la demolizione di immobili abitati, e a definire e completare nel tempo più breve possibile la nuova legge sull’assetto del territorio campano, che necessariamente dovrà prevedere il numero di recupero e la riammissione di immobili costruiti senza titolo nella nostra regione» dice Di Tommaso.

Importante il ruolo svolto dal comitato di Capri che all’interno dell’unione dei vari comitati per il diritto alla casa ha sempre dato un costruttivo contributo fatto di idee e iniziative per un argomento che tocca da vicino tante famiglie “costrette” molto spesso da stringenti necessità di dare un tetto ai propri cari a commettere irregolarità, senza però alcuna speculazione commerciale ed economica. Il comitato isolano guidato dall’architetto Di Tommaso in questi anni ha sempre rappresentato verso tutte le forze politiche preposte al governo del territorio campano, la complessità e la criticità che i territori con forti vincoli ambientali presentano. « A tale riguardo, per quanto possibile, saremo vigili – ha aggiunto il residente Di Tommaso – a far si che vengano prese in giusta considerazione tutte le complessità che caratterizzano i nostri territori». Ora in calendario per il prossimo 30 marzo è in programma un incontro a Roma sull’argomento tra Governo, Regione Campania e comitati, compresa la delegazione dell’isola di Capri e delle altre isole.