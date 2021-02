Incontro a Positano, assessore Casucci: “La chiave è l’accoglienza”

Vertice a Positano: interviene l’assessore regionale al turismo Felice Casucci: “La chiave è l’accoglienza. La cosa più bella è il modo in cui accogliamo le persone. Le persone devo sentirsi a casa propria quando vanno al ristorante. Modello Peppe Aversa del Buco di Sorrento”.

E’ in corso questa mattina un incontro con l’assessore regionale al turismo Felice Casucci per discutere circa il problema della viabilità a seguito delle numerose frane in Costa d’Amalfi. Altro nodo è il turismo in Costa d’Amalfi. Presenti, oltre al sindaco della città verticale Giuseppe Guida, anche i sindaci di Praiano (Anna Maria Caso) e di Furore (Giovanni Milo) e il soprintendente Silvia Pacifico.