Incidente mortale sull’A3 Napoli-Salerno, traffico paralizzato

Grave incidente sull’A3 Napoli-Salerno in direzione, con precisione tra Svincolo Angri e Svincolo Nocera. Nel tremendo sinistro, verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, ha perso la vita un giovane di appena 19 anni. Stando alle prime ricostruzioni la vittima stava tornando dal lavoro e viaggiava a bordo di un’auto in compagnia di alcuni colleghi quando, all’improvviso, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare violentemente contro il guard rail che delimita la carreggiata. Gli altri occupanti del veicolo sono rimasti feriti e, quindi, trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Conseguenze sul traffico rimasto completamente bloccato in attesa dei soccorsi e del ripristino della sicurezza. Una vera odissea per i tanti automobilisti rimasti imbottigliati nella lunga coda senza sapere quanto tempo ci vorrà prima di poter riprendere il transito normale verso le proprie destinazioni.