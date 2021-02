Incidente a Piano di Sorrento: la ragazza sta bene. Stamane lavori in via Cavone

Piano di Sorrento. Ieri sera Positanonews in anteprima ha riportato del brutto incidente avvenuto in via Cavone: un evento quasi preannunciato viste le buche che disseminano la cittadina della Penisola Sorrentina. Nel sinistro coinvolta una ragazza che contrariamente a quanto si temeva all’inizio sta bene, ha varie escoriazioni ma non è grave.

Ciò che per noi è davvero grave è che la strada sia in queste condizioni. Il sindaco Iaccarino in più occasioni ha precisato che il ritardo nei lavori sarebbe da accreditare ad alcune ditte. Questa mattina, come si può vedere nel video di Positanonews, si stanno facendo dei lavori proprio nel punto dove c’è stato l’incidente.

Noi non vogliamo assolutamente puntare il dito contro nessuno. Anzi, il comune sta facendo bene a sistemare le strade e ha fatto anche ottimi lavori come in Via Cermenna. Il problema è che non si possono lasciare le vie con avvallamenti e buche per molto tempo, è pericoloso. A nostro parere si dovrebbe chiudere quel lato della strada in Via Cavone e fare un senso unico. Qualsiasi soluzione potrebbe essere presa in considerazione ma non si può più vedere un fondo stradale in quelle condizioni.