Incidente a Castellammare: ragazza ferita ma l’ambulanza tarda ad arrivare

Castellammare di Stabia. Giovane investita in corso Vittorio Emanuele a Castellammare di Stabia nel primo pomeriggio di ieri. La ragazza, che stava attraversando sulle strisce pedonali, è stata colpita da un uomo alla guida di uno scooter che non è riuscito a frenare la propria corsa. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia municipale che stanno provando a ricostruire la dinamica mentre per diversi minuti si è atteso l’intervento del 118.

La giovane lamentava delle ferite alle gambe necessitando dell’intervento dei medici ma, a causa dell’emergenza coronavirus, le ambulanze del San Leonardo erano terminate. Solamente dopo diverso tempo i medici sono riusciti ad intervenire e a curare la ragazza. La pandemia continua quindi a creare problemi anche nel quotidiano. L’ospedale di Castellammare di Stabia vive una situazione d’emergenza simile a quella dell’autunno scorso.