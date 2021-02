Incendio choc a Montecorvino Rovella: marito e moglie in ospedale

Montecorvino Rovella, provincia di Salerno. Incendio devastante ieri sera in un appartamento in piazzetta Meo, nel cuore del centro storico del comune picentino. Il bilancio finale è gravre: un uomo di 70 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli, per le ustioni riportate. La moglie è stata trasferita all’ospedale Ruggi di Salerno, ma non è in fin di vita. Nel rogo sono morti due dei sei cani che la coppia accudiva all’interno dell’abitazione. Nelle operazioni di spegnimento è rimasto ferito al ginocchio un vigile del fuoco precipitatosi con i suoi colleghi nel centro storico di Montecorvino Rovella.

L’incendio è esploso poco prima delle 18. Le cause del rogo non sono ancora state accertate, leggiamo sulla Città di Salerno. Quando è partito l’allarme, le fiamme avevano già raggiunto diverse stanze dell’abitazione. A chiedere aiuto sono stati alcuni cittadini di passaggio che hanno notato le fiamme fuoriuscire dall’edificio. Con il trascorrere dei minuti, la preoccupazione è cresciuta. Le fiamme hanno avviluppato l’intera abitazione. Decine di telefonate sono giunte ai numeri di emergenza. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con le ambulanze della Croce Rossa, i vigili del fuoco di Giffoni Valle Piana, i carabinieri di Montecorvino Rovella agli ordini del maresciallo Francesco Grimaldi, gli agenti della polizia municipale con il comandante Massimiliano Falcone e i volontari della protezione civile guidati da Gianluca Coralluzzo.

Lo scenario che si sono trovati difronte i soccorritori è stato drammatico. Le lingue di fuoco, raccontano alcuni passanti, si sono propagate in pochi minuti in tutto l’appartamento. Le fiamme e il fumo erano visibili da lontano. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore prima di avere la meglio sul fuoco. L’incendio è stato domato verso le 21. Un pompiere si è ferito durante l’operazione di spegnimento. L’immobile a causa della combustione è stato completamente distrutto e dichiarato inagibile. Restano sconosciute le cause che hanno innescato le fiamme causando ferite agli inquilini tanto da essere ricoverati presso il nosocomio di via San Leonardo a Salerno.