Inaugurata la cappella per D10S, l’amore è amore, nonostante i tanti nonostante

L’amore è amore, nonostante i tanti nonostante. Tantissima gente era presente ieri sera ai quartieri spagnoli per l’inaugurazione della cappella votiva dedicata a Maradona nonostante, in tempi di Covid, siano vietati gli assembramenti. Persone di tutte le età: nonne con nipoti, intere famiglie e gruppi di amici hanno voluto assistere a questa cerimonia per applaudire, cantare e osannare Diego jr, giunto presso la piazzetta alla fine di via De Deo con moglie e figli per svelare il murale raffigurante un abbraccio tra lui e il padre. Le due opere sono state finanziate dagli abitanti della zona con una colletta, nonostante, in questi tempi di crisi, l’economia locale non versi in buone condizion. I cimeli sono tanti e continuano ad arrivare anche omaggi da parte del mondo del calcio: è stata esposta pure una maglia del Borussia Dortmund con il numero 10 firmata da tutti i calciatori della formazione tedesca. “Sono molto orgoglioso di ciò che ha fatto papà. Era l’uomo più buono su questa terra. Ha fatto tanto anche per la nostra famiglia. Andremo fino in fondo per sapere che gli è successo e lotteremo per ciò che è nostro. Io sono il primo tifoso del Napoli e sono felice che Napoli gli dia sempre la giusta importanza”, il commento di Diego Jr.