In corso l’istallazione delle reti di contenimento sulla SS163 da Positano a Piano di Sorrento.

Questo pomeriggio di venerdì 19 febbraio 2021, i tecnici sono all’opera per installare le reti di contenimento sulla SS 163 che va da Positano, la perla della Costiera Amalfitana, a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina.

Soprattutto in inverno, a causa del maltempo e delle forti piogge, le reti di contenimento in un territorio fragile e delicato come il nostro risultano indispensabili per evitare frane, crolli e tragedie e garantire sicurezza ai cittadini.