Il video di Girolamo Serrapica per i 90 anni della Vespucci

Il 22 Febbraio, il mio Vespucci compie novant’anni, è stato varato pochi giorni prima che nascesse mio nonno, forse è questo che me lo fa sentire ancora di più nel cuore, o è perché entrambi siamo “nati” a Castellammare di Stabia.

In questa foto, poco più che ventenne, ero intento a salire sulle alberature.

Era un rigoroso addestramento, le verifiche preventive per adoperarsi alle manovre, salivamo sugli alberi, attraverso le griselle (le ’scale’ costituite da cavi d’acciaio fissati ai bordi della nave),per salire veloci e fronteggiare con rapidità le necessità di manovra.

In determinati passaggi, come quello in coffa (all’incrocio fra alberi e pennoni), il cuore batteva a mille, ma per me era motivo di vanto operare come si faceva all’epoca dell’antica marineria a vela. A distanza di molti anni, ricordo ancora la mia prima volta in tuga, quando salito dal lato dritto, riscesi dal lato sinistro ma dopo solo aver toccato la Testarea dell’ Albero di Maestra.