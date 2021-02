“L’unica, enorme, emozione di oggi. Don Pasquale sempre con noi!!!”, questo è il post che il Sorrento ha scritto per Don Pasquale, il sacerdote tifoso rossonero che non abbandonava mai la squadra, neanche in trasferta che è deceduto due giorni fa. Una sconfitta pesantissima per 4-0 per la squadra costiera, contro il Fasano che invece sta risalendo dai bassifondi della classifica attreverso un bel gioco, fatto di chiarezza e idee e di cinismo sotto porta, cosa che, sino a qualche settimana fa, mancava. In uno stadio Italia vuoto ma arricchito con uno striscione che recitava: “Don Pasquale vero esempio di fede”, i giocatori hanno osservato il minuto di silenzio con il cuore straziato. Peccato solo non aver potuto regalare al sacerdote una bella partita con un risultato positivo!