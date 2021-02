Il Sorrento perde a Nardò per 3-1, le parole di mister Fusco

Il Sorrento perde a Nardò per 3-1. Dopo essere passati in vantaggio, i rossoneri permettono ai granata di portarsi a casa l’intera posta e di salire al quarto posto provvisorio, a pari punti col Taranto. Al termine del match le parole di mister Fusco: “Non vuole essere una scusante ma giocare 4 partite in 10 giorni, per noi che venivamo da 5 settimane di stop per causa Covid, non è facile assolutamente. Eravamo partiti benissimo in un ottimo primo tempo contro una buona squadra quale è il Nardò ma poi con due squalificati, La Monica e Masullo e con tutte queste gare ravvicinate, siamo venuti meno dal punto di vista fisico nel secondo tempo. Ora dobbiamo recuperare subito le energie perché mercoledì ci aspetta un’altra gara importante con il Fasano”. All’83’ il gioco si ferma per 6 minuti per un’errata sostituzione del Nardò: “Dalla panchina ho potuto notare anche io che il problema era il cambio sbagliato – continua il tecnico – ma non conosco il regolamento e preferisco parlare solo della partita. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per come hanno giocato”.

Fasano – Puteolana 3-1

Fidelis Andria – Bitonto 1-1

Gravina – Brindisi rinv.

Molfetta – Lavello 1-0

Nardò – Sorrento 3-1

Portici – Francavilla 1-1

Real Aversa – Casarano 2-0

Taranto – Az Picerno 1-1

Team Altamura – Audace Cerignola 0-1

Classifica

Casarano 29, Az Picerno 29, Fidelis Andria 29, Taranto 28, Lavello 28, Nardò 28, Team Altamura 27, Bitonto 25, Sorrento 24, Molfetta 22, Audace Cerignola 20, Francavilla 19, Brindisi 18, Real Aversa 18, Portici 15, Fasano 15, Gravina 14, Puteolana 12