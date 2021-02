Il perfetto matrimonio tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Luca Zingaretti, attore italiano interprete di numerosi successi cinematografici e televisivi, iconico volto di Salvo Montalbano nella celebre serie tv Il commissario Montalbano, è uno degli attori maggiormente apprezzati nel panorama italiano. Vincitore di numerosi premi, ha lavorato nel corso della sua carriera con importanti registi e autori a livello internazionale. Per citare la sua performance più famosa e arrivata oltre oceano, Il commissario Montalbano è in onda dal lontano 1999, arrivata nel 2020 alla 14ª stagione, è stata una delle serie più acclamate dalla critica televisiva con ascolti record, diventando anche uno dei 10 show più visti nel Regno Unito. Tra i suoi lavori più memorabili sono presenti collaborazioni con registi come i fratelli Taviani, Daniele Lucchetti, Mario Martone, Pupi Avati, Marco Tullio Giordana, Paolo Genovese, Edoardo De Angelis e i fratelli D’Innocenzo. Sposato da 8 anni con Luisa Ranieri, attrice attiva in teatro, al cinema e in televisione, anche lei protagonista di film e serie tv di successo.

Interprete in Il fuggiasco, SMS – Sotto mentite spoglie, Gli amici del bar Margherita, La vita è una cosa meravigliosa, Letters to Juliet, Immaturi e Immaturi – Il viaggio, Napoli Velata e serie tv come La squadra, Maria Goretti, un episodio di Boris, e, a partire dal 21 febbraio 2021 nel nuovo programma Rai Le indagini di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri ha incontrato il futuro marito sul set di Cefalonia nel 2005. Durante alcune interviste ha raccontato che tra loro non si è trattato del classico colpo di fulmine, anzi sono stati per prima cosa colleghi e il loro rapporto era molto professionale.

Conoscendosi si sono scoperti l’uno con l’altra e a quanto pare Luca Zingaretti è un inguaribile romantico che, durante un vero e proprio corteggiamento, regalava spesso dei fiori alla sua attuale moglie. In particolare la rosa è sicuramente un simbolo del loro amore che, dopo il matrimonio, da bianche sono diventate rosse. Entrambi hanno parlato della loro unione come di un rapporto solido, basato sulla fiducia, sull’amore reciproco e per la loro famiglia: i due hanno infatti 2 bambine di 10 e 6 anni. Uniti dalla passione per il loro lavoro e per il mondo del cinema, tra loro non esiste competizione né gelosia; sembrano proprio vivere un amore da sogno.