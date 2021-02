Finisce 2-0 per gli azzurri il derby campano Napoli-Benevento. I partenopei ritrovano la vittoria, la prima in casa Maradona del 2021 e ritrova Mertens che mette a segno la prima rete, dedicandola al magazzinere Starace per il suo compleanno. Nel post gara la SSC Napoli dedica un post al N14 belga e all’autore del secondo gol, Politano: “Dries is back! Mertens torna in campo dall’inizio e segna il gol che apre e marchia la serata del derby. Il bomber azzurro ci mette una mezzoretta per girare d’astuzia e rapidità un destro rapace nell’angolo lontano e inarrivabile. E’ il suo gol numero 131 che allunga la leadership nella classifica dei marcatori “all time” con la nostra maglia. E’ l’input di una sfida comandata senza esitazione dal Napoli e chiusa nella ripresa con il 2-0 di Politano su incursione di Di Lorenzo. Il Napoli aggancia il vagone che viaggia verso la zona Champions e riprende il cammino in campionato con forza e convinzione. Si ricomincia mercoledì a Reggio Emilia contro il Sassuolo, per la prima tappa di un marzo lungo ricco di appuntamenti cruciali. L’avventura azzurra continua…”. Prestazione tutto sommato buona da parte di tutta la squadra in cui l’unica nota stonata è l’ingenuo Koulibaly che prende una doppia ammonizione (evitabilissima) e lascia i compagni in 10.