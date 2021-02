Il messaggio di Antonino Siniscalchi per la perdita di Ninotto Acampora (La Pentolaccia)

Sorrento-Massa Lubrense. E’ venuto a mancare Ninotto Acampora (Pentolaccia). Il messaggio di cordoglio di Antonino Siniscalchi.

È stato un punto di riferimento per le serate degli anni Settanta, tra enogastronomia e allegria. Ha legato il suo nome all’insegna del ristorante che ha gestito per anni a viale Caruso. Allegro e istrionico come i fratelli Enzo Santarbara e Lello, manifestava entusiasmo e passione per il suo lavoro. “La Pentolaccia” è stato uno dei ristoranti sorrentini più gettonati all’epoca. Ninotto Acampora, 73 anni, è scomparso dopo aver lottato con caparbietà alle avversità della malattia. I funerali domani pomeriggio alle ore 15 nella Basilica di Sant’Antonino.