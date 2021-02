Il grido del Costa d’Amalfi Calcio: “Forza Amalfi”

Poco dopo le 09:30 di questa mattina, è crollato il costone roccioso del rione San Biagio ad Amalfi. Un forte boato seguito dalla valanga di pietre e fango in prossimità del tunnel del paese costiero che hanno invaso la statale, creando forti disagi al traffico e agli abitanti del luogo. Ecco le parole di solidarietà e di dispiacere espresse dalla società calcistica Costa d’Amalfi: “Queste immagini sono una ferita profonda che segna il cuore di tutti noi. Ma è proprio in queste occasioni che viene fuori l’orgoglio e la forza di un popolo che non molla mai, anche nelle difficoltà. FORZA AMALFI. Insieme supereremo anche questa…”.