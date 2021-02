Il giornalista Ferdinando Giugliano, legato a Massa Lubrense, arriva a Palazzo Chigi

Ferdinando Giugliano, appassionato frequentatore di Massa Lubrense, nominato dal presidente del Consiglio Mario Draghi come consulente nei rapporti con i media. A riportarlo è l’antropologo Giovanni Gugg con un post che condividiamo. per averci informati!

«Ieri il giornalista economico Ferdinando Giugliano ha annunciato che il primo ministro italiano Mario Draghi lo ha assunto come consulente nei rapporti con i media. Ferdinando Giugliano ha un CV di spessore che oggi troverete citato un po’ ovunque, ma il testo che lo descrive in modo più coinvolgente è il capitolo di un libro del 2016 di Enrico Franceschini, “Londra Italia”, dedicato alle storie di successo di alcuni rappresentanti della comunità italiana nella capitale britannica. In quel testo, Giugliano è definito “il napoletano straordinariamente intelligente di Oxford”.

Il motivo per cui vi racconto questo episodio è “campanilista”: Giugliano, infatti, è strettamente legato a Massa Lubrense, in particolare alle frazioni di Nerano e di Marina del Cantone, frequentate da sempre dalla sua famiglia. Lo ha raccontato lui stesso in un thread su Twitter del 19 novembre 2020, in occasione dello sbarco di 16 migranti sulla spiaggia di Jeranto, all’estremità della Penisola Sorrentina: “La mia famiglia va a Massa Lubrense da decenni. Lì ho alcuni dei miei ricordi più belli. […] È un luogo accogliente e generoso. Questa storia di ospitalità non mi sorprende affatto”.

Congratulazioni a Ferdinando Giugliano e auguri anche a Massa Lubrense, della quale ora c’è un pizzico anche a Palazzo Chigi».