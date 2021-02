Il figlio ha l’Alopecia, Allan si rasa i capelli per amor suo

Allan Marques, ex centrocampista del Napoli, attualmente alla corte di mister Ancelotti, è stato autore di un meraviglioso gesto nei confronti del figlio Miguel. Attraverso la foto con una super dedica postata su Instagram, la moglie del brasiliano ha desico di mettere a conoscenza tutti di ciò che è avvenuto nella loro famiglia: “Ho pensato molto se condividere questo argomento qui, perché la verità è che non mi trovo così a mio agio. Non sono sicura di quali parole usare, cosa dire; ma dopo aver pensato, pregato e ricevuto alcune domande, voglio condividere con voi una strada che percorriamo da tempo. Quando il nostro Miguel aveva 4 anni gli fu diagnosticata l’alopecia, una malattia autoimmune in cui il corpo attacca il follicolo pilifero stesso. Veramente? È grave? Ha un trattamento? Ha problemi? No. Il problema principale con l’alopecia è l’estetica. Il nostro Miguel è super sano e raramente ha bisogno di prendere una medicina, grazie a Dio. È genetico? È emotivo? Non lo sappiamo neanche noi. A volte le persone ci chiedono, ci chiedono, ma ci sono risposte che nemmeno noi abbiamo. In realtà ho deciso di esporlo per preservarlo. È un bambino felice, ride sempre! Ama la vita! È il sole in casa nostra. Prende tutto bene e a volte prende in giro se stesso. Ma a volte finisce per essere rattristato dalle domande e dagli sguardi. E non voglio più vederlo così. So che ogni madre lo dice, ma è così speciale. È un bambino amato, amabile, scelto da Dio. Capolavoro del creatore! Creato e perfezionato nel modo in cui il Padre ha sognato per noi. Ti amiamo piccolo!!! E amiamo anche questa piccola parte di te. Ps: grazie amore per essere il padre migliore del mondo”.

Ecco il post nella lingua originale: “Meus carequinhas! Pensei muito se deveria trazer esse assunto aqui, porque a verdade é que não me sinto tão confortável para isso. Não sei ao certo que palavras usar, o que falar; Mas depois de pensar e orar e receber algumas perguntas, vim dividir com vocês uma estrada que a gente percorre já algum tempo. Quando nosso Miguel tinha 4 anos ele foi diagnosticado com Alopecia, uma doença autoimune em que o próprio corpo ataca o folículo capilar. É sério? É grave? Ele faz tratamento? Tem problemas? Não. O único grande problema da alopecia é estético. Nosso Miguel é super saudável e raramente precisa tomar um remédio, graças a Deus. É genético? É emocional? Também não sabemos. As vezes as pessoas nos perguntam, nos questionam, mas existem respostas que nem mesmo nós temos. Na verdade eu decidi o expor pra preserva-lo. Ele é uma criança feliz, tá sempre rindo! De bem com a vida! O solzinho da nossa casa. Leva tudo numa boa e as vezes tira sarro de si mesmo. Mas as vezes acaba se entristecendo com os questionamentos e olhares. E não quero mais vê-lo assim. Sei que toda mãe é suspeita, mas ele é tão especial. Criança amada, amável, escolhida e separada por Deus. Obra prima do criador! Feito e perfeito do jeitinho que o Pai sonhou pra nós. Te amamos pequeno!!! E amamos também essa sua carequinha. Ps: obrigada amor Allan Marques por ser o pai mais incrível do mundo.