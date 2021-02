Il Doodle di Google di oggi celebra il 131esimo anniversario dalla nascita di Boris Pasternak. Il Doodle di Google di oggi celebra il famoso scrittore, poeta, musicista e traduttore russo Boris Pasternak. Nato a Mosca, la data di nascita è il 29 gennaio 1890 secondo il calendario giuliano in vigore all’epoca in Russia, il 10 febbraio 1890 secondo il calendario gregoriano, Boris Leonidovich Pasternak è cresciuto in una famiglia piena di influenze artistiche. Figlio di un pittore e di un pianista, si è dilettato nel disegno e ha dedicato anni alla composizione musicale, ma alla fine Pasternak si è allontanato dall’eredità della sua famiglia alla ricerca della grandezza letteraria.

Immediatamente, infatti, aveva compreso il potenziale della parola scritta, arrivando ad utilizzarlo come mezzo per avere un impatto ancora oggi molto sentito.

Pasternak si guadagnò il plauso per la prima volta con il suo libro del 1922 “Sestra moya zhizn” (“La mia vita da sorella”), un ciclo di poesie che esplorano l’amore e la vita.

Man mano che la sua opera cresceva, cresceva anche la sua reputazione, e divenne così popolare che spesso, quando faceva una pausa durante le letture di poesie, il pubblico gridava le parole per completare le sue frasi.

Verso la fine della sua carriera poetica, dopo la seconda guerra mondiale, Pasternak complottò per contrabbandare un manoscritto di 800 pagine intitolato “Il Dottor Zivago” fuori dall’URSS. Si trattava di una storia semi autobiografica sulle conseguenze della rivoluzione russa, pubblicato per la prima volta in Italia nel 1957. Il romanzo venne rifiutato dall’Unione degli Scrittori, che ai tempi del regime bolscevico non poteva permettere la pubblicazione di un libro che, fortemente autobiografico, raccontava i presunti lati più oscuri della Rivoluzione d’ottobre.

Fu rapidamente bandito dall’Unione Sovietica per il suo messaggio di libertà personale ma, nonostante la censura, il romanzo epico è diventato un best-seller internazionale e ha portato Pasternak a vincere il Premio Nobel per la letteratura nel 1958.

Proprio l’assegnazione del premio scatenò una vicenda singolare che vide il coinvolgimento dei servizi segreti occidentali. Infatti il regolamento dell’Accademia Svedese, ente designato a scegliere il vincitore del Nobel per la letteratura, prevede che per ottenere il riconoscimento, l’opera in questione debba essere stata pubblicata nella lingua materna dell’autore, requisito di cui Il dottor Živago difettava. Pertanto, a pochi giorni dal momento in cui l’assegnazione avrebbe dovuto essere resa nota, un gruppo di agenti della CIA e dell’intelligence britannica riuscì ad intercettare la presenza di un manoscritto in lingua russa a bordo di un aereo in volo verso Malta. Obbligarono così l’aereo a deviare, per entrare in possesso del manoscritto che, fotografato pagina per pagina, fu precipitosamente pubblicato su carta con intestazione russa e con le tecniche tipografiche tipiche delle edizioni russe, al fine di conformarsi alle regole per il conferimento del premio Nobel.

Dapprima Pasternak inviò un telegramma a Stoccolma esprimendo la sua gratitudine attraverso parole di sorpresa e incredulità. Alcuni giorni più tardi, in seguito ad avvertimenti da parte del KGB circa la sua definitiva espulsione dalla Russia e la confisca delle sue proprietà, lo scrittore con rammarico comunica all’organizzazione del premio la sua rinuncia per motivi di ostilità del suo Paese. Pasternak fu così costretto a rinunciare al denaro del premio e al riconoscimento che avrebbe trovato all’estero per non vedersi negata la possibilità di rientrare nell’URSS. Morirà due anni più tardi a Peredelkino, nei dintorni moscoviti, nel 1960.

Il romanzo fu pubblicato legalmente in Russia nel 1988, nel periodo di riforma dell’Unione Sovietica promosso da Gorbačëv, e sarà nel 1989 che il figlio dell’autore Evgenij si recherà in Svezia per ritirare il premio spettante al padre 31 anni prima. Da questo capolavoro della narrativa novecentesca sarà tratto il film omonimo di successo (1965) con Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, Rod Steiger.

Oggigiorno, è una lettura essenziale in molte scuole superiori russe.

È morto di cancro a Mosca il 31 luglio 2012, all’età di 89 anni, isolato e osteggiato dalla madre Russia.

Buon compleanno a un gigante letterario, Boris Pasternak!