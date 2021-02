Il dolore del Tramonti Calcio per la scomparsa di Luca Buonocore “Vive nei nostri cuori”. Sgomento nella cittadina della Costiera amalfitana per la scomparsa di Luca Buonocore il giovane di soli 20 anni morto ieri sera in un incidente stradale fra Angri e Nocera sulla Napoli – Salerno, tratto che percorreva per lavoro insieme agli amici.

L’addio del Tramonti Calcio a Luca Buonocore

Questa mattina Tramonti si è svegliata più triste. Un incidente fatale ha strappato la giovane vita di Luca, lasciando un vuoto in tutti noi. Abbiamo perso un amico, un fratello, un figlio e un ragazzo perbene di Tramonti, ma soprattutto un carissimo compagno di squadra che amava follemente il calcio. Luca Buonocore vive nei nostri cuori con indosso i colori gialloverdi.

Lo Sport Club ’85 Tramonti si stringe al dolore dei suoi cari con un forte e caloroso abbraccio.

#CIAOLUCA