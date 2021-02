Il Covid fa ancora vittime: ci lascia una donna di Castellammare di Stabia. È morta sola in un reparto di terapia intensiva, con la famiglia che, fino all’ultimo momento, ha sperato di rivederla a casa. Si tratta di Rita Raiola, donna stabiese vittima del Covid: il suo cuore si è fermato all’ospedale Cotugno.

Tutto è avvenuto troppo velocemente. La paziente è arrivata in pronto soccorso a Castellammare di Stabia soltanto una settimana fa, con problemi respiratori. Poi la situazione si è aggravata e si è reso necessario il trasferimento nella struttura specializzata di Napoli. Ciò non è bastato, però, purtroppo per salvarle la vita.

Cordoglio in città per la perdita che ha colpito la famiglia Cuomo, tanti i messaggi al marito infermiere. Si aggrava il bilancio dei morti dall’inizio dell’epidemia. Uno al giorno, e forse anche più, nell’ultima settimana. Scende anche l’età media dei morti ora sulla sessantina. Nel periodo nero per l’aumento dei contagi e delle vittime a Castellammare, la situazione diventa sempre più grave e il virus viaggia velocemente con cento nuovi positivi al giorno.