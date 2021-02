Il cordoglio dell’intera Maiori per la scomparsa di Teresa: centinaia di manifesti. La cittadina di Maiori, in Costiera Amalfitana, è ancora sotto shock per la tragedia avvenuta ieri mattina, domenica 21 febbraio 2021, quando l’educatrice Teresa Criscuolo ha avuto un malore improvviso mentre faceva jogging, perdendo così la vita.

L’intero paese, molto affezionato alla donna, grazie alle tante attività sociali che svolgeva, quali miniclub estivo, teatro e doposcuola, sente un forte cordoglio per questa perdita. Lo dimostrano anche i tanti manifesti affissi lungo le strade, per ricordare una vita spezzata troppo presto.