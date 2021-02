Il cordoglio del Sorrento e del Sorrento Futsal per la morte di Don Pasquale

Don Pasquale se ne è andato. Sacerdote dal cuore d’oro, amato da tutti per la grande disponibilità e per l’amore che infondeva ai ragazzi. Il Sorrento, del quale Don Pasquale era tifoso lo ricorda così: “SEMPRE nel tuo cuore. DOVUNQUE al nostro fianco. Non esistono parole per ringraziarti a dovere. CIAO DON PASQUALE. GRANDE CUORE ROSSONERO PER SEMPRE”. Anche il Sorrento Futsal lo ha salutato con un post: “CIAO DON PASQUALE. Hai accompagnato con entusiasmo ogni nostro cammino. Hai condiviso momenti di raccoglimento e di preghiera con i nostri ragazzi. Abbiamo imparato dai tuoi insegnamenti e dalla tua passione. Ora che ci hai lasciati, continua a guardarci e tifare per noi anche da lassù. Ciao Don Pasquale!”.