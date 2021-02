Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni della puntata di lunedì. Gli spoiler de Il Commissario Ricciardi riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. La quarta puntata, intitolata “Il giorno dei morti”, andrà in onda lunedì 15 febbraio su Rai 1. La fiction è ambientata nella Napoli del 1932 ed è ripresa dalla saga dei romanzi di Maurizio De Giovanni. Nella quarta puntata il Commissario Luigi Alfredo Ricciardi sarà impegnato in un nuovo caso riguardante un bambino di nome Matteo.

L’indagine sembrerà dapprima semplice da risolvere, ma in un secondo momento si complicherà. Ricciardi, infatti, scoprirà nuove piste da seguire, le quali porteranno a galla inquietanti verità sul decesso del piccolo Matteo.

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni quarta puntata: ‘Il giorno dei morti’

Nella quarta puntata de Il Commissario Ricciardi intitolata “Il giorno dei morti“, che verrà trasmessa il 15 febbraio, a Napoli ci sarà un clima molto cupo e tenebroso, a causa delle piogge incessanti e della fitta nebbia che coprirà totalmente la città. Nel frattempo, durante la settimana dedicata alla celebrazione dei defunti, verrà ritrovato il cadavere di un bambino.

In seguito si scoprirà che il corpo è del piccolo Matteo, chiamato anche “Tetté”, un ragazzino di strada, il quale dalle prime indagini sembrerà essere deceduto di stenti. Intanto il Commissario Ricciardi continuerà a indagare sulla terribile morte di Matteo e non sarà per niente convinto del fatto che il piccolo sia deceduto per alcuni disagi vissuti, per questo vorrà vederci chiaro.

Luigi scopre che Matteo in realtà è stato avvelenato

Il Commissario Ricciardi non crederà che il decesso di Matteo sia stato “naturale”, così cercherà di scoprire in tutti i modi la verità sulla vicenda. Successivamente apprenderà che il bambino in realtà è stato avvelenato, ma le sue indagini non saranno affatto semplici, anzi metteranno a rischio la vita del Commissario.

Nel frattempo Enrica sarà molto angosciata per la situazione e per proteggere Luigi Alfredo prenderà una decisione: la donna farà un particolare voto.

Gli episodi de Il Commissario Ricciardi in streaming online

In attesa della messa in onda del nuovo episodio de Il Commissario Ricciardi, è possibile rivedere le prime tre puntate in streaming online attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay, in cui possono essere visionate anche alcune interessanti curiosità, attraverso i vari “extra”.

Fonte Blastingnews