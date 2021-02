Il cadavere ritrovato ad Afragola è di Andrea Baldi, Ds della Frattese

Ad Afragola, nel parcheggio di un centro commerciale, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. A chiamare la polizia che è giunta sul posto è stata una guardia giurata in servizio, la quale ha segnalato la presenza di una persona all’interno di una macchina parcheggiata. Si tratta di Andrea Baldi, 49 anni, commerciante di Frattamaggiore, molto conosciuto negli ambienti sportivi per essere stato il direttore generale della Frattese Calcio, società calcistica della quale era stato anche tra i rifondatori durante la presidenza di Rocco d’Errico. Mistero sulla dinamica della tragedia. Baldi era un grande appassionato di calcio e un grandissimo tifoso del Napoli. Molti lo ricordano per le sue partecipazioni alla trasmissione sportiva “Tifosi Napoletani”, condotta da Gennaro Montuori. “Tutti noi di “Tifosi Napoletani” siamo sempre stati una grande famiglia. Oggi va via un caro amico, nel più tragico dei modi”, scrive sulla sua pagina facebook un caro amico della vittima. “L’Afragolese 1944, si stringe intorno alla Frattese Calcio per la tragica scomparsa del Direttore Generale Andrea Baldi. Le più sentite condoglianze da parte di tutta la famiglia rossoblù”, il post della Afragolese.