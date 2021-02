Il 1° marzo la teleconferenza “COVID-19. La testimonianza che noi dobbiamo dare”.

Il 1 marzo 2021, dalle ore 15,00, avrà luogo il convegno in teleconferenza sul tema: “COVID – 19. La testimonianza che noi dobbiamo dare”.

Un tema di grande attualità, che si sofferma sulla “legalità”, un bene ancor più prezioso e indispensabile in questi mesi terribili e infiniti segnati dalla pandemia. Legalità, sicurezza, salute sono diritti fondamentali per ogni cittadino, ma in particolare per le fasce più deboli della società, meno tutelate. Riflettere sulla figura di Rosario Livatino, magistrato martire, ci aiuta ad affrontare un incerto presente.

Papa Francesco ha riconosciuto il martirio del “Magistrato” Rosario Angelo Livatino, aprendo la strada della sua beatificazione. I suoi scritti dedicano attenzione al rapporto tra “fede e diritto”, soffermandosi sulle “prove” dell’“esperienza storica” o più esattamente di “cronaca”, perché – come evidenzia Rosario Angelo Livatino – “decidere è scegliere e a volte scegliere fra numerose cose o strade o soluzioni; e scegliere è una delle cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare. Non soltanto perché la scelta dirime una problematica del passato”, “ma anche perché molto spesso la scelta comporta una previsione degli effetti a venire”. Temi di ricerca di “un confronto a volte armonioso, a volte lacerante, ma sempre vitale, sempre indispensabile”, che animano il pensiero politico, nelle sue diverse declinazioni. Una proposta scientifica della cattedra di Storia delle dottrine politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Alle ore 15.00, il Prof. Leone Melillo dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope presenterà l’iniziativa. Introdurrà, quindi, i lavori il Prof. Salvatore Insenga, Docente di religione e cugino di primo grado del Magistrato Rosario Angelo Livatino. Il convegno, in teleconferenza, sarà moderato dal Dott. Luigi Vicinanza (Giornalista). Sono previsti gli indirizzi di saluto del Prof. Alberto Carotenuto (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”), di S. Em. Rev.ma Mons. Francesco Montenegro (Cardinale, Arcivescovo di Agrigento), di S.E. Rev.ma Mons. Alessandro Damiano (Arcivescovo coadiutore dell’Arcidiocesi di Agrigento), di S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone (Arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, Postulatore della causa di beatificazione di Angelo Rosario Livatino), del Dott. Carlo Verna (Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti), del Prof. Claudio Palazzolo (Presidente dell’Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche).

Alle ore 16.00 interverrà la Sen. Avv. Erika Stefani (Ministro per le disabilità), che si soffermerà sulle “nuove fragilità”. Avrà luogo, quindi, la “prima sessione” dei lavori del convegno che tratterà il tema “L’umanità provata dal COVID – 19”. Discutono il Prof. Paolo Antonio Ascierto (Direttore U.O.C. Oncologia medica e terapie innovative dell’Istituto Nazionale Tumori – Fondazione G. Pascale), il Dott. Maurizio Masciopinto (Questore di Venezia), l’Avv. Maria Masi (Presidente del Consiglio Nazionale Forense), il Prof. Carlo Pietro Campobasso (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) il Prof. Massimo Niola (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), il Prof. Maurizio Municinò (Direttore U.O.C. Medicina legale, valutativa e necroscopica – Asl Napoli 2 Nord), il Prof. Vincenzo Montesarchio (Direttore U.O.C. Oncologia dell’Ospedale Monaldi di Napoli), il Prof. Roberto Parrella (Direttore U.O.C. Malattie infettive ad indirizzo respiratorio dell’Ospedale Cotugno di Napoli), il Sen. Avv. Francesco Urraro (Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere). Avrà luogo, quindi, alle ore 17.30, la “seconda sessione” del convegno che analizzerà “Il rapporto tra fede, politica e diritto”. Discutono il Prof. Dario Caroniti (Università degli Studi di Messina), il Prof. Alessandro Arienzo (Consigliere del Consiglio Universitario Nazionale), il Prof. Francesco Berti (Università degli Studi di Padova), il Prof. Diego Lazzarich (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), la Prof.ssa Stefania Mazzone (Università degli Studi di Catania), il Prof. Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”).

Le relazioni e gli interventi saranno pubblicati nel prossimo numero della rivista scientifica “Il Pozzo. Idee di Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche”. Sarà possibile seguire la diretta del convegno attraverso il link: https://youtu.be/NZOy-D8Ocyw

Qui la locandina.