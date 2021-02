I 90 anni dell’Amerigo Vespucci. Gli auguri del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino

Castellammare di Stabia. In occasione dei 90 anni della nave Amerigo Vespucci il sindaco Gaetano Cimmino pubblica un post di auguri sulla sua pagina Facebook: «Buon compleanno, Amerigo Vespucci! Oggi compie 90 anni la nave più bella del mondo. Onore e vanto di Castellammare di Stabia, a cui dà lustro in giro per i mari di tutto il mondo, portando con sé l’identità della città e del cantiere che le ha dato i natali il 22 febbraio 1931. Un cantiere che rappresenta tuttora l’industria più importante del Meridione per il suo ruolo strategico in tutto il Mediterraneo e nella cantieristica mondiale.

Ricordo ancora l’emozione che ho provato nel visitare le stanze e ammirare le foto storiche del veliero, in occasione della sua visita a Castellammare nel 2018. Il Vespucci è il simbolo della marineria italiana, una nave scuola che ha formato tanti giovani allievi ufficiali che hanno ricevuto il battesimo del mare. Avremo modo di onorare questo anniversario non appena il Vespucci tornerà a fare tappa in città, come ci ha assicurato il capitano di vascello Gianfranco Bacchi, per ricevere l’abbraccio di tutti i cittadini stabiesi. Non chi comincia ma quel che persevera…».