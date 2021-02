Gara molto sfortunata per il Sorrento che allo scadere aveva anche trovato il gol del pareggio, annullato per la deviazione inutile di Masullo sulla linea. Decidono l’incontro a favore dei pugliesi due calci da fermo nella ripresa: punizione di Cerone e rigore di Prinari. Una domenica stregata per i rossoneri per i due legni, un portiere avversario super e un gol auto-annullato. Di seguito il resoconto del match dal punto di vista del Fidelis Andria: “Ancora una Fidelis non bella, soprattutto nel primo tempo, e anche fortunata per le tante occasioni sprecate dal Sorrento, ma che grazie a due gol su palle inattive nella ripresa, Cerone su punizione e Prinari su rigore, riesce a far suoi tre punti importantissimi in un match difficile. Vendicata l’immeritata sconfitta dell’andata che ancora bruciava. Dedica a fine partita del presidente Roselli a Minacori infortunatosi gravemente proprio nel match d’andata a causa di un intervento killer di Mezavilla che ha lo costringe ancora lontano dal campo di gioco!”.