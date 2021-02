A giorni sarà in libreria il volume Heinrich Schliemann a Napoli, il testo che colma una lacuna, raccogliendo lettere ,incontri e impressione del grande archeologo. Lavoro eseguito a più mani e da prospettive diverse. Positanonews raggiunge telefonicamente il Prof Pappalardo per una cortese intervista, che come di consueto prontamente concede. Questi i punti della lunga chiacchierata:

Sono lieto di annunciar Vi l’uscita del libro “Heinrich Schliemann a Napoli” pubblicato dall’Editrice GAIA.

Ritengo che il libro:

1. colmi una lacuna nella biografia di uno dei massimi protagonisti dell’archeologia 2. mostri una Napoli ottocentesca sofferente ma pur sempre vista e commentata da un personaggio di statura internazionale quale fu H.S., 3. riproponga la ristampa del carteggio, quello fra Schliemann e Fiorelli, oggi praticamente introvabile 4. ripubblichi in maniera esaustiva la “Collezione Schliemann” custodita presso il Polo Museale dell’Università di Napoli

Con Paolo Giulierini abbiamo deciso, che passata questa penosa quarantena, il libro verrà presentato presso il Museo Nazionale di Napoli in occasione di una Mostra (piena di sorprese) intitolata appunto “Heinrich Schliemann da Troia a Napoli”.

In verità il Prof Pappalardo già nel 2018 su NAPOLI NOBILISSIMA,pubblicò un articolo con una messe enorme di documenti , successivamente su Archeologia Viva si occupò della casa di Schliemann ad Atene, indagando sui documenti greci. Ma ora questo libro offre una visione a 360°.

Scheda del Libro

Umberto Pappalardo, Sybille Galka, Amedeo Maiuri,

Carlo Knight, Lucia Borrelli, Massimo Cultraro

con una nota di Paolo Giulierini

Tutti conoscono il nome di Heinrich Schliemann, il mitico scopritore

di Micene, Tirinto, Orcomeno e Troia, il cui nome ci riporta

all’Iliade, all’Odissea e alla questione omerica, dove ci si domandava:

ma Omero sarà mai esistito? Possibile che un cantore della

fine dell’VIII secolo (la scrittura fu introdotta intorno al 750 a.C.)

potesse descrivere con tanti dettagli una città messa a ferro e fuoco

intorno al 1250 a.C., ovvero 500 anni dopo? Tanti interrogativi

Schliemann non se li pose, guidato dalla fede assoluta nella veridicità

di Omero e bene armato di zappa e pala (come lui stesso scrive),

scavò sulla collina di Hissarlik, in Turchia, e trovò Troia.

Schliemann è stato a Napoli almeno dieci volte, non solo perché da

qui prendeva la nave per raggiungere la sua casa ad Atene, ma anche

perché amava questa città nonostante non fosse più la splendida

capitale europea del XVIII secolo ma fosse divenuta nell’Ottocento

socialmente molto problematica. Non è quindi un caso che morì proprio

a Napoli, a Natale del 1890, prima di imbarcarsi per Atene…

voleva ancora rivedere le nuove scoperte di Pompei e le nuove acquisizioni

del Museo Archeologico Nazionale.

A Pompei aveva conosciuto il giovane ispettore Giuseppe Fiorelli,

che avrebbe rivisto poi a Napoli come direttore del Museo Nazionale

e nuovamente a Roma in qualità di Direttore Generale delle Antichità

del nuovo Regno d’Italia. Con Fiorelli ebbe dunque un lungo sodalizio,

testimoniato da un frequente scambio epistolare, in parte noto

grazie al napoletano Domenico Bassi che nel 1927 pubblicò nell’ormai

raro libro Il carteggio di Giuseppe Fiorelli, qui riprodotto in appendice

insieme alle trascrizioni dei diari di viaggio napoletani, i cui

originali sono custoditi oggi presso l’American Academy di Atene.

Orsa Maggiore novità

Febbraio 2021

Isbn 9788855250528

pp. 262, € 16

Umberto Pappalardo, Sybille Galka, Amedeo Maiuri,

Carlo Knight, Lucia Borrelli, Massimo Cultraro

Heinrich Schliemann a Napoli

con una nota di Paolo Giulierini

Umberto Pappalardo è professore di Archeologia greca e

romana presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e

direttore del Centro Internazionale Studi Pompeiani.

Sybille Galka è membro dell’Heinrich-Schliemann-Gesellschaft

e.V. und Museum Schliemanngemeinde Ankershagen.

Amedeo Maiuri archeologo, è stato soprintendente di Pompei

ed Ercolano (e non solo) e direttore del Museo Archeologico

Nazionale di Napoli.

Carlo Knight è saggista e membro dell’Accademia Pontaniana.

Lucia Borrelli è curatrice Centro Musei delle Scienze Naturali

e Fisiche dell’Università di Napoli Federico II.

Massimo Cultraro è dirigente del Consiglio Nazionale delle

Ricerche.

Umberto PAPPALARDO

Sybille GALKA – Amedeo MAIURI – Lucia BORRELLI – Carlo KNIGHT – Domenico BASSI

Heinrich Schliemann a Napoli

con la ristampa di Domenico Bassi

Lettere di Enrico Schliemann, Napoli

Prefazione

Paolo GIULIERINI

per Heinrich Schliemann,

a 130 anni dal suo ultimo

soggiorno a Napoli

il 26 dicembre del 1890

Indice

Paolo GIULIERINI Prefazione

Direttore del Museo Archeologico

Nazionale Napoli

Umberto PAPPALARDO Introduzione

Direttore del

Centro Internazionale

Studi Pompeiani

Sybille GALKA Heinrich Schliemann, la vita

Heinrich-Schliemann-Gesellschaft e.V.

und Museum, Ankershagen

Amedeo MAIURI Alla ricerca del mondo omerico

Umberto PAPPALARDO Heinrich Schliemann a Napoli

Direttore del Documenti e lettere

Centro Internazionale

Studi Pompeiani

Lucia BORRELLI La “Collezione Schliemann” nel

Curatrice del Museo di Antropologia Museo di Antropologia della

Università “Federico II” di Napoli Università di Napoli

Massimo CULTRARO “Ecco un nuovo Omero …”

Dirigente di Ricerca Heinrich Schliemann, Giustiniano

Consiglio Nazionale delle Ricerche Nicolucci e le origini anatoliche

Catania delle più antiche civiltà europee

Carlo KNIGHT I misteri del carteggio

Accademia Pontaniana Fiorelli – Schliemann

Domenico BASSI Il carteggio di Fiorelli – Schliemann

Ristampa

Umberto PAPPALARDO Heinrich Schliemann a Napoli

I diari di viaggio napoletani

——————————

Paolo GIULIERINI

Prefazione

Se c’è un uomo che nel mondo dell’archeologia rappresenta la fede incrollabile in un sogno, nel suo caso ridare vita al mondo degli eroi di Omero, questi è senza dubbio Henrich Schliemann. Le sue straordinarie scoperte provocarono un effetto dirompente nel mondo accademico, permettendo di raccordare l’epos al dato storico rispetto ad una delle narrazioni centrali della cultura occidentale, l’Iliade.

Del resto, la sua vita avventurosa, l’amore per i viaggi tra le città del Mediterraneo e la sua dimensione internazionale nel creare rapporti, ne alimentarono da subito il fascino e le corrispondenti invidie. Basterebbero già queste motivazioni per essere grato al Prof. Umberto Pappalardo di avermi invitato a stendere una prefazione per conto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli al suo splendido volume.

Ma, tra l’altro, il nome di Schliemann è legato a Napoli molto più di quanto si possa immaginare: nel corso dei suoi numerosi viaggi era questa la città dalla quale prendeva la nave che lo avrebbe riportato nella sua bella casa di Atene. Ironia del destino, fu proprio a Napoli dove la morte lo incolse il 26 dicembre del 1890 nel Grand Hotel, un albergo di lusso sul lungomare che si ergeva dove oggi sorge il Consolato degli Sati Uniti.

Già nel 1868, come semplice turista, fece la conoscenza a Pompei del giovane Ispettore Giuseppe Fiorelli, che gli dette il permesso di visitare la scuola di Pompei e vedere gli oggetti osceni etc. Questo cordiale sodalizio si sarebbe intensificato negli anni, almeno fino al 1875. Lo rivide infatti di nuovo nella sua veste di direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Ad ogni viaggio ne approfittava per visitare il Vesuvio, Pompei, Ercolano ed il Museo Archeologico e tenersi aggiornato sulle scoperte. Strano però che mostri interesse soprattutto verso piccoli oggetti, quasi di scarsa importanza, mentre inesistenti sono i commenti sulle grandi opere d’arte, come del resto notò già il Maiuri “… Schliemann non è archeologo … non si sa neppure se da Giuseppe Fiorelli, lo scavatore di Pompei, con cui ebbe carteggio di lettere, avesse notizia dell’ldria Vivenzio del Museo di Napoli, con la più drammatica raffi­gurazione della notte di Troia. Non conosce che la poesia di Omero, non ha fede che in Omero, né ha dubbi filologici sulla reale esistenza del poeta. È la sua forza è la fede che non lo abbandonerà mai”.

Rivide Fiorelli a Roma nel 1875 in qualità di Direttore Generale, quando era Ministro Ruggiero Bonghi (un altro illustre napoletano). Infatti, l’anno precedente, si era letteralmente angosciato dal possibile divieto che il governo ottomano avrebbe potuto imporgli al prosieguo dello scavo di Troia, dal momento che ne aveva trasferito senza autorizzazione il tesoro ad Atene. Stava seriamente meditando di trasferirsi definitivamente con la famiglia in Italia e proseguire qui le sue ricerche, ma questa volta sulle orme degli esuli troiani, quali Enea, Anchise e Ascanio. Su consiglio dello stesso Fiorelli compì quindi scavi ad Albano (Alba Longa), a Mozia ed in altri piccoli centri della penisola.

Tali scavi si rivelarono però infruttuosi e deludenti e gli provocarono per giunta solo molta invidia ed ostilità da parte degli accademici italiani: Pigorini, Gozzadini, Gamurrini, il Principe di Scalea ed altri ancora. L’unico a mostrarsi entusiasta della sua presenza fu Nicolucci, considerato oggi il padre dell’antropologia italiana, che apprezzò invece quella ventata di internazionalità sollevata dalla presenza di Schliemann, il celebre e mitico scopritore di Troia.

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli aveva pure concretamente pensato per la sistemazione definitiva del “Tesoro di Priamo” e ne stava prendendo accordi con il Direttore Generale Giuseppe Fiorelli. Purtroppo non se ne fece poi più niente, da un lato perché il governo turco lo riammise allo scavo di Troia e dall’altro perché la burocrazia italiana fu troppo lenta a reagire. La proposta è comunque attestata, fra l’altro, da una lettera di Schliemann a Fiorelli dell’ 11 Gennaio 1874 “La ringrazio, per la Sua offerta di mettere la mia raccolta troiana nei magazzini del museo o d’esporla … Ma veggo che Lei non ha nessuna idea della grandezza della raccolta … già l’esposizione del tesoro di Priamo solo nel Suo museo basterebbe d’attrarre à Napoli dei migliai di forestieri. La domando dunque sè vuole darmi il permesso d’esporre nella camera degli oggetti preziosi del suo museo li tesoro insieme con tutte le arme di rame che vi appartengono … La scienza guadagnerà certo moltissimo da questa espo­sizione, perchè tutti gli eruditi che ne hanno il tempo ed il mezzo verranno esaminare il tesoro e ne scriveranno la lor opinione; molto ne guadagnerà pure Napoli ed io stesso ne guadagno ciò che avrò il tesoro in sicurità … Tosto che il tesoro sarà nel museo sarò libero d’esaminare nell’Italia meridionale ed in Sicilia i terreni da scavare; ma ricercherò solamente i siti delle antichissime città preistoriche … ”.

Fu proprio grazie ai suoi eccellenti rapporti con Giustiniano Nicolucci, che una “collezione” di strumenti litici dagli strati più antichi di Troia, giunse a Napoli. Schliemann gli aveva infatti donata una piccola raccolta troiana, come si evince da una lettera a Nicolucci del 16 Febbraio 1876. La collezione passò poi dal Nicolucci al Museo di Antropologia dell’Università dove è tuttora esposta.

Certo quando Schliemann conobbe Napoli, questa non era ormai più la gloriosa capitale europea del XVIII secolo, celebrata da Mozart e da Goethe. Con l’Unità d’Italia, la metropoli aveva perso il suo ruolo di capitale ed era divenuta una città periferica nota soprattutto per il suo degrado, l’accattonaggio e la miseria.

Ormai poteva essere difficile per un raffinato e colto straniero sentirsi attratto da una città che procurava solo problemi. Invece Heinrich Schliemann fu un amante di Napoli, nonostante le sue numerose contraddizioni, come ebbe a scrivere: “… quantunque sia dispiacevole qui in molti rispetti, io parto da Napoli con rincrescimento rammarico, giacchè molto mi piace qui la vita e l’attività che regna nelle strade” (17 Dicembre 1858) e ancora “Mi separo da Napoli con grandissimo rammarico e coll’intenzione di rivenire ben pronto” (1 Ottobre 1864).

La storia del legame con Napoli non finisce qui. Sappiamo tutti come grazie allo sforzo del giornalista partenopeo Luigi Necco grande appassionato di archeologia e amico del nostro Museo, il tesoro di Priamo, scomparso misteriosamente dai musei di Berlino alla fine della seconda guerra mondiale, fosse stato rinvenuto presso i depositi del museo Puskin di Mosca: Napoli toglie e Napoli restituisce. [1]

Paolo GIULIERINI Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Umberto PAPPALARDO

Introduzione

Tutti conoscono il nome di Heinrich Schliemann, il mitico scopritore di Troia e poi di Micene, Tirinto e Orcomeno. Al pensiero di Micene i nostri ricordi vanno alla “maschera d’oro di Agamennone”, raffigurata nel libro di storia della terza elementare. Il nome di Troia ci riporta invece al liceo, all’Iliade e l’Odissea, alla questione omerica, dove ci si domandava: ma Omero sarà mai esistito ? e come era possibile che un cantore della fine dell’VIII secolo (la scrittura fu introdotta intorno al 750 a.C.) potesse descrivere con tanti dettagli una città messa a ferro e fuoco intorno al 1250 a.C. ovvero 500 anni dopo ?

Tanti problemi Schliemann non se li poneva e guidato dalla fede assoluta nella veridicità di Omero, ma anche bene armato di zappa e pala (come lui stesso scrive), scavò sulla collina di Hissarlik, in Turchia e trovò Troia.

Con gli anni poi noi stessi abbiamo avuto la buona sorte di viaggiare e c’è chi è stato in Turchia, proprio a Troia, rimanendo suggestionato dalla gigantesca e un po’ buffa ricostruzione del cavallo (e forse capendo meno degli scavi) e chi è stato ad Atene nel Museo Archeologico Nazionale, dove la prima enorme sala è piena zeppa di quei meravigliosi oggetti in oro che Schliemann scavò a Micene, detta appunto da Omero “ricca d’oro”.

Ma allora Schliemann è stato solo un fortunato cacciatori di tesori o anche qualcosa di più ? ebbene si, Schliemann ha scoperto da solo la “cività micenea” restituendo all’umanità ben 1000 anni di storia dei quali, prima di lui, non si conoscevano – al di fuori dei racconti omerici – le testimonianze concrete.

Questo valore di Schliemann quale “artefice” o “restitutor” della storia è ben delineato nel primo saggio di Sybille Galka, cuore e anima della Società e del Museo “Heinrich Schliemann” di Ankerhagen, che fu la città dove egli trascorse la sua prima infanzia. Dal momento poi che Schliemann, che in Germania costituisce un pilastro della storia tedesca, ma in Italia – all’infuori della cerchia degli specialisti – ne è noto in generale quasi solo il nome, risulterà molto utile ed appassionante il suo profilo biografico.

Pochi sanno, ad esempio, che Schliemann divenuto da poverissimo a ricchissimo, praticamente uno dei pochi miliardari del XIX secolo, aveva contatti con Reali, Ministri ed in sintesi con i massimi personaggi del suo tempo.

Segue un saggio del celebre archeologo Amedeo Maiuri, che fu soprintendente di Pompei ed Ercolano (e non solo) e direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Maiuri, con l’eleganza che ha sempre caratterizzato la sua prosa, lo ritrae come “l’ultimo grande romantico dell’archeologia”. Con la sua assoluta fede in Omero, Schliemann cercò e trovò Troia sulla collina di Hissarlik, ignorando persino le numerose raffigurazioni “omeriche” diffuse nell’arte greca e romana, come l’Idria Vivenzio nel Museo Archeologico di Napoli. Iniziò come un dilettante, motivato più dalla passione che dalla dottrina, ragion per cui si sarebbe attirato in seguito critiche velenose. In seguito, però, la lunga collaborazione con l’architetto Dörpfeld, lo scavatore di Olimpia che sarebbe poi divenuto direttore dell’istituto Archeologico di Atene, introdusse maggiore sistematicità nel suo metodo.

Umberto Pappalardo, nel suo saggio, illustra la sua intensa attività di viaggi per conoscere i popoli, le loro storie, i loro costumi e infine da dove i paesi traessero il proprio benessere. Per tale scopo apprese a parlare e a scrivere ben 16 lingue ! Sviluppò persino un metodo peculiare: mettere le Bibbie a confronto. Dal momento che, in quanto figlio di pastore evangelico conosceva a menadito le Sacre Scritture, vi notava subito somiglianze e differenze. A riflettere è stato lo stesso metodo che ha consentito di decifrare i geroglifici egizi grazie alla Stele bilingue di Rosetta o l’etrusco grazie alle laminette bilingue di Pyrgi.

Fece scorrerie per il mondo, immaginabili per un uomo di quell’epoca, giungendo in America (dove prese la cittadinanza), Africa, India, Cina e Giappone. Venne anche almeno dieci volte a Napoli, non solo perché da qui prendeva la nave per raggiungere la sua casa ad Atene, ma anche perché amava questa città Nonostante Napoli non fosse più la splendida capitale europea del secolo XVIII ma fosse divenuta nell’Ottocento socialmente molto problematica, c’erano tante cose da vedere: Pompei, Ercolano, il Museo Archeologico, il Teatro San Carlo e poi il Vesuvio, Sorrento, Capri e tanto altro ancora ! Non è quindi un caso che morì proprio a Napoli a Natale del 1890 prima di imbarcarsi per Atene … voleva ancora rivedere le nuove scoperte di Pompei e le nuove acquisizioni del Museo Archeologico Nazionale.

Qui aveva conosciuto dapprima a Pompei il giovane ispettore Giuseppe Fiorelli, che avrebbe poi rivisto a Napoli come direttore del Museo Nazionale e nuovamente a Roma in qualità di Direttore Generale delle Antichità del nuovo Regno d’Italia. Con Fiorelli ebbe dunque un lungo sodalizio, testimoniato da un frequente scambio di lettere. Addirittura in un certo periodo pensarono concretamente di trasferire il “Tesoro di Priamo” in maniera permanente al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Carlo Knight spiega perché alcune di queste lettere, proprio alcune fra le più importanti, non ci sono pervenute. Erano state possedute dal napoletano Domenico Bassi che le pubblico nel 1927 in un libretto sull’epistolario di Fiorelli. La sfortuna volle che anche questo libretto andò disperso. In Italia ne restano ancora solo due esemplari, uno a Venezia ed uno a Milano. Pertanto è parso opportuno qui ristamparlo (l’esemplare di Venezia), data la sua rarità ed il suo carattere altamente informativo.

Lucia Borrelli, Curatrice del Museo Antropologico dell’Università di Napoli, spiega come un “campionario” di utensili rinvenuto nei più antichi strati di Troia (circa 3000 a.C.), la cd. “Collezione Schliemann”, sia finita a Napoli grazie all’amicizia fra Schliemann e Giustiniano Nicolucci, considerato oggi il fondatore dell’antropologia italiana. L’Autrice mostra come questo “dono” debba inserirsi nel quadro degli scambi scientifici tipico degli studiosi europei verso la fine dell’Ottocento. Oltre a pubblicare i numerosi carteggi di archivio, custoditi a Napoli, pubblica sei lettere rimaste finora inedite, custodite ad Atene.

Infine Massimo Cultraro, Direttore di Ricerca del CNR di Catania, noto specialista di Schliemann, riesce n maniera vivace a trasformare l’ “aneddotica” in “storia”. Infatti sintetizza con maestria la miriade di minuti dati biografici, desumibili dai documenti custoditi nello Schliemann Archive di Atene, riuscendo a collocare il “progetto italiano” di Schliemann nel quadro ben più interessante della politica italiana post-unitaria e della politica internazionale nel Mediterraneo Dietro le aree di intervento di Schliemann si intravedono i consigli di Fiorelli, ma anche quelli dell’amico ed ammiratore, il medico ed antropologo Nicolucci. A questo si deve se una grande collezione litica degli strati più antichi di Troia sia giunta fino a Napoli. Analoghe collezioni furono donate da Schliemann anche a Roma e a Bologna sia per fini scientifici che di “pubblicità” e tutte vanno a completare il quadro storico dei primi scavi archeologici sulla collina di Hissarlik. Con Nicolucci l’Autore distingue cronologiciamente due gruppi: uno più antico di strumenti scheggiati ed uno più evoluto con asce-martello a superficie levigata, che coesistevano con gli strumenti in metallo e che appartengono ormai all’età del Bronzo.

Il libro si conclude con un’appendice nella quale si riportano le trascrizioni dei diari di viaggio napoletani, i cui originali sono custoditi oggi presso l’American Academy di Atene.

Umberto PAPPALARDO

Heinrich SCHLIEMANN

I Diari Napoletani [2]

———————————————————-

GLS, DIARY A 3 (1858), pp. 37-51

Napoli, 10 – 18 Dicembre 1858

Napoli li 10 Dicembre (venerdi) 1858

Arrivai qui l’altro ieri sera alle 6 ore [quindi l’8 Dicembre]. Tutto il paese che traversammo è non meno bene coltivato che la Lombardia ed il Piemonte e rappresenta un immenso contrasto contro l’agricultura nello Stato pontificio, la quale pare essere nella sua prima infancia.

Napoli fece sopra di me un’agradevole impressione.

La vita, l’attività e lo strepito che regnano nelle strade piaciono al viaggiatore che viene da Roma dove adesso tutto pare essere morto a cagione del digiuno.

Io mi trattenni nell’albergo la Ginevra, che mi era stato vantato (lodato) essere uno dei migliori. [3] Ma essendo occupate tutte le altre stanze dovetti prendere la sola che era libera e che era al quinto piano e per la quale pago 8 carlini al giorno, ciò che è molto qui in Napoli, dove tutto è buonmercato. Ieri mattina [quindi il 9 Dicembre] alle 8 1/4 ore partii colla strada ferrata per Torre Annunciata da dove andai in una vettura a Pompei. No solamente alle entrate ma anchi all’interno dell’antica città sono dappertutto custodi per invigliare (vegghiare) che niente sia rubato. Le case e le strade sono piene (riempiente) di musaici ed avanzi o piccoli pezzi di stucco, sui quali il colore, di cui le pareti erano dipinte, si trova cosi fresco come se fosse messo ieri. Ne volli prendere un piccolo pezzo per rimembranza ma me lo vietò il custode dicendo che là si potesse solamente vedere ma non toccare. Presi un custode al principio della città ed a forza di prezzolare abbassai il prezzo della spiegazione e del accompagnamento a 3 carlini ma dopo aggiunsi ancora due. Entrai per la porta d’Ercolaneo, innanzi della quale la strada è fiancheggiata ai due lati (ad ambi lati) di magnifici sepolcri di marmo con iscrizioni.

Ma ancora prima d’arrivare ai sepolcri vi è la casa d’Arrio Diomede, una delle più vaste della citta. Gli antichi non avevano finestre. Le case hanno sulla strada una porta per la quale si entra, allora sono ai due lati dell’entrata piccole stanze [38] di cui l’una di ricevimento l’altra del custode che ricevevano la luce dalle porte che davano sul corridoro dell’ingresso.

Le case inchiudevano cortili scoperti provvisti con una fontana ed un bassino di marmo nel quale si bagnava.

Il cortile era circondato di camere da letto di un lato per le donne, dell’altro per gli uomini; dopo vi erano le sale da pranzo per l’estate e l’inverno, una sala che serviva di galleria dei quadri, un’altra che conteneva la biblioteca; vi era una specie d’oratorio domestico, un piccolo giardino nel quale si coltivavano fiori e una piccolissima cucina. Noi effemminati dal lusso e la comodità non sapremmo accomodarci con cosi poco come gli antichi. La maggiore parte delle case era a due piani sormontati da un terrazzo. Senza eccezione il pavimento di tutte le stanze, del cortile, della cucina etc. consistono di belli musaici fra i quali vi sono preziosissimi. Al tempo dell’eruzione che coperse Pompei, il mare veniva fino alla città, come si vede dagli anelli di ferro all’estremita dei corridori che

[1] Luigi Necco, Il giallo di Troia. Alla ricerca del tesoro di Schliemann, Napoli (Pironti) 1993.

[2] Avvertenza: i testi tra parentesi quadre [ ] sono mie integrazioni o correzioni.

Abbreviazioni: GLS = American School of Classical Studies Athens (ASCSA), Gennadius Library, Archive, Heinrich Schliemann Papers (si veda: http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/heinrich-schliemann-finding-aid );

HSG = Heinrich-Schliemann-Gesellschaft.

[3] L’Hotel Isotta & Genève era posto in Via Medina a Napoli all’incrocio fra Via Sanfelice e Via Monteoliveto, nell’angolo opposto a quello della attuale Questura. Fu bombardato nell’aprile del 1943 e ciò che rimaneva fu abbattuto negli Anni Cinquanta: Claudio ANDALO’, Napoli dopo un secolo, Napoli (E.S.I.) 1961.