Harry e Meghan in attesa del secondo figlio: l’annuncio è un omaggio a Diana. Il 14 febbraio del 1984 Lady Diana annunciava di aspettare il secondo bambino. Dopo trentasette anni, proprio quel figlio, non più bambino e futuro papà bis l’ha omaggiata facendo la stessa cosa.

Tramite un bellissimo scatto in bianco e nero, che sembra proprio la scena di un film, Meghan Markle e Harry d’Inghilterra, nel giorno di San Valentino, hanno rivelato al mondo che saranno nuovamente genitori. Ad immortalarli è stato l’amico fotografo Misan Harriman.

Si tratta sicuramente di un annuncio molto poco royal, molto distante dal comunicato che aveva anticipato l’arrivo del primogenito Archie, nell’autunno del 2018. I duchi di Sussex sono, infatti, i primi membri di una famiglia reale ad annunciare una gravidanza in un modo simile a quello delle star: uno scatto di coppia con il pancino in bella vista.

Un tenero omaggio a Lady Diana che, nello stesso giorno di trentasette anni fa annunciava di essere incinta proprio di Harry. Un gesto che dimostra, ancora una volta, il forte legame di Harry con sua madre ed il rispetto di Meghan nei confronti della figura di Lady D.

Del resto, San Valentino è il patrono degli innamorati, dunque quale giorno migliore per diffondere uno scatto così romantico e dare una così bella notizia?

C’è, poi, anche un altro fattore: a giorni dovrebbe essere diffuso il nome del primogenito di Eugenie di York, nato lo scorso 9 febbraio. I due cugini, legatissimi e sempre in contatto, si sono dati del tempo per evitare che le rispettive buone notizie si accavallassero, come di norma avviene nelle famiglie reali, quando più eventi insieme rischiano di offuscarsi a vicenda.

La notizia della gravidanza di Meghan scioglie anche alcune questioni emerse nelle scorse settimane, il «motivo riservato» grazie al quale i suoi legali hanno ottenuto un rinvio all’autunno del procedimento giudiziario contro i tabloid britannici, e la ragione per cui sia lei che Archie non dovrebbero seguire Harry a Londra la prossima estate, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno della regina Elisabetta e del principe Filippo.

Nel frattempo, anche da Buckingham Palace sono arrivate le congratulazioni: «La regina, il duca di Edimburgo, il principe Carlo e l’intera famiglia sono deliziati e augurano loro il meglio».