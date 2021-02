Guenda Goria difende la madre e va contro Francesco Baccini

Maria Teresa Ruta, protagonista indiscussa del GF Vip , durante questa seguitissima trasmissione, ha rivelato di aver avuto anni fa un flirt con Francesco Baccini e proprio all’interno della casa ha raccontato i dettagli di questa breve frequentazione. Tuttavia ieri sera, nel corso della nuova diretta del reality, proprio il cantante ha avuto modo di avere un faccia a faccia con la Ruta, dando però una versione totalmente diversa dei fatti.

Queste le sue dichiarazioni: “Ci siamo visti tre volte. Un giorno Maria Teresa mi invita a vedere un musical, dove c’era anche Guenda. Poi mi invita a cena da lei. Io credevo fosse ancora sposata con Amedeo Goria. Fu una cena normale. Poi ci siamo solo scambiati qualche messaggio, ma non c’era altro. Poi presento una canzone a Sanremo che non viene presa e rimango deluso. Un giorno lei mi invita a vedere Sanremo da lei. Mi ricordo che i figli vanno a dormire, io ero sul divano depresso. Lei mi ha coccolato, ma roba da ragazzi. A un certo punto si sente una porta sbattere e entra un signore. Lei era pietrificata da una parte, io spaventato dall’altra. Lui incavolato nero comincia a parlare con lei. Io vado a prendere il cappotto sperando di passare inosservato e in pochi secondi sono scappato via. Da allora non ci siamo sentiti mai più”.

A quel punto in molti hanno attaccato Maria Teresa Ruta sui social, colpevole, secondo i più, di aver inventato il tutto. Così in queste ore ad intervenire è stata proprio Guenda Goria, che ha deciso di difendere sua madre dopo l’intervento di Francesco Baccini:

Sui social di Guenda Goria si legge:

“Questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto. Baccini è riuscito in pochi minuti a sbugiardare ed infangare una donna, a cantare in playback sbagliando l’attacco e a fare pubblicità a due sue film. Si chiede se ha rischiato la vita. 20 anni fa no. Ma se ti rincontro … Facciamo due chiacchiere”.