Grecia: L’isola di Kastellorizo è Covid-free. La popolazione intera è stata vaccinata. Perché non usare quel modello anche in Italia?

Grecia, Kastellorizo, la meravigliosa isola avamposto della Grecia a un braccio di mare dalla costa turca, irripetibile set del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores vincitore del premio Oscar 1992, è Covid- Free. Domenica scorsa, infatti, tutti gli abitanti dell’isola, a pochi chilometri dalle coste turche, hanno ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer. E così questo paradiso poco noto al turismo di massa, conosciuto anche come Castelrosso, è diventato il luogo più sicuro. «La vaccinazione è fondamentale, specialmente per le piccole isole, che non hanno grandi ospedali – aveva racconta a Reuters Nikolaos Tachtzis, il dirigente infermieristico che gestisce la campagna vaccinale a Kastellorizo -. Così saremo protetti quando arriveranno i turisti».

Non è un caso che proprio gli abitanti di quest’isola siano stati tra i primi a ricevere il vaccino contro il coronavirus. Si tratta piuttosto di una precisa strategia del governo di Atene che ha scelto di immunizzare per primi i luoghi del turismo: In vista della ripresa del turismo offrire zone «Covid Free» diventa uno straordinario valore aggiunto.

Basti pensare che è bastato l’annuncio del premier britannico Boris Johnson di una ripresa dei viaggi all’estero prevista per il prossimo 17 maggio per far registrare il 630% di prenotazioni in più su Easyjet verso Grecia e Spagna, due delle mete preferite dai turisti in tutta Europa.

In Italia invece siamo indietro anni luce. Tra cambi di governo e diversità di opinioni fra i vari governanti regionali non si sta avendo la stessa lungimiranza. Certo tutt’Italia è un posto turistico e fare delle scelte così incisive per decidere chi vaccinare per prima non è semplice, ma ad oggi non si intravede in nessun luogo della nostra penisola un luogo pronto ad accogliere nuovamente i turisti, soprattutto quelli stranieri. In un mercato turistico globale la scelta politica economica e sanitaria greca si rivelerà vincente mentre a noialtri toccherà il ruolo di comparsa.