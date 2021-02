Grave incidente stradale per Cossu, non sarebbe in pericolo di vita

Un terribile incidente è occorso ieri sera all’ex calciatore e attuale dirigente del Cagliari Andrea Cossu, che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi cagliaritani e non solo. L’auto sulla quale viaggiava l’uomo, una Porsche Macansi, si sarebbe ribaltata e distrutta nel giro di pochi minuti, proiettando il 41enne fuori dell’abitacolo per diversi metri. Attualmente ricoverato in terapia dell’ospedale Brotzu, per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. I medici hanno fatto sapere che non vi sono lesioni del midollo e nemmeno a livello cerebrale anche se resta ancora in prognosi riservata e non sono previsti interventi chirurgici. Ecco il comunicato di ieri del Cagliari: “A seguito di un incidente stradale avvenuto oggi, il dirigente rossoblù Andrea Cossu si trova ricoverato presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Sottoposto ad accertamenti e terapie, le sue condizioni sono stabili. Forza Andrea, siamo tutti con te!”.