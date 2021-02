Grande Progetto Vesuvio , partita la procedura di gara per la riqualificazione del sentiero n. 6 “la Strada Matrone” . A farlo sapere a Positanonews , il giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, è il Presidente del Parco Agostino Casillo.

Ho una buona notizia da darvi in merito al al “Grande Progetto Vesuvio”: è partita la procedura di gara per la riqualificazione del sentiero n.6 del Parco Nazionale del Vesuvio “la Strada Matrone”, seconda porta d’accesso al Cratere del Vesuvio. Dopo gli incendi del luglio 2017 è rimasta chiusa a seguito dei gravissimi danni che ha subito. Purtroppo, su questo progetto scontiamo un ampio ritardo che però non è imputabile all’Ente Parco. Dopo molti passaggi e problemi amministrativi i lavori purtroppo non sono partiti ed quindi abbiamo dovuto chiudere la fase precedente e procedere in autonomia con una nuova procedura. In pochi mesi abbiamo rimesso in pista il progetto e così nel giro di alcune settimane avremo una ditta aggiudicatrice con la quale poter fissare la data di inizio lavori che contiamo si possano ultimare entro l’estate. Ovviamente, non siamo stati fermi in questo periodo, anzi abbiamo realizzato molte altre opere(trovate tutto a questo link: https://www.parconazionaledelvesuvio.it/grande-pro