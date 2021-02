Grande Luna Rossa 7-1, vince la Coppa Prada

♦Grande Luna Rossa….. 7-1 con Ineos e vince dopo 21 anni la Coppa Prada “Siamo italiani”, han detto appena vinto.

Bravi, gran bella gara.

Trionfo italiano nella Prada Cup ad Auckland, in Nuova Zelanda. Questa notte Luna Rossa ha battuto per due volte di fila i britannici di Ineos chiudendo la serie di sfide sul 7-1. Una superiorità netta dimostrata nel corso di tutte le regate per un successo che, prima di ora, era stato centrato da barche italiane soltanto due volte: nel ‘92 con il Moro di Venezia e nel 2000 con la stessa Luna Rossa.

Senza storia la prima delle due sfide di questa notte. Luna Rossa è partita un po’ in sordina ma, grazie alle scelte dei suoi leader, si è subito rimessa in carreggiata prendendo un buon margine di vantaggio sui britannici. Margine aumentato progressivamente fino al termine della sfida vinta con quasi due minuti di vantaggio su Ineos.

Più combattuta l’ottava e ultima regata del confronto Italia-Regno Unito. Almeno fino a metà gara quando gli azzurri hanno preso decisamente il comando chiudendo ancora una volta con quasi un minuto di vantaggio