Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato e chi è finito in nomination? Le ultime novità

Il conto alla rovescia è partito: tra una settimana, lunedì 1 marzo, ci sarà la finale del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, che va in onda da cinque mesi. In casa sono rimasti sette concorrenti e sono pronti a tutto per aggiudicarsi la vittoria.

Nella 42esima puntata è stato eliminato Andrea Zenga, votato solo dal 7%, che è stato battuto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando, due ‘iron girl’, come le ha definite Tommaso Zorzi. Il giovane di Osimo era entrato in gioco lo scorso 18 dicembre, insieme a Cecilia Capriotti (già eliminata nelle scorse puntate). La prima a scoprire l’eliminazione è stata Rosalinda Cannavò, che è entrata nella Mistery Room e ha trovato ad attenderla ‘solo’ una romantica dedica che Andrea le ha lasciato su una fotografia che li immortala nel loro primo bacio: tra i due è infatti nata una storia d’amore. L’attrice siciliana ha interrotto la relazione con il suo storico fidanzato, Giuliano Condorelli, per l’influencer marchigiano.

Uscito il 27enne, sono partite le nomination che hanno mandato allo scontro Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Una delle due dovrebbe uscire venerdì prossimo, il 26 febbraio, durante la semifinale. Il processo della scelta ha visto protagonisti tutti gli inquilini della Casa, ma la decisione finale è stata presa dai finalisti Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. A loro è stato affidato il dovere di scegliere tra le coppie composte da Samantha e Andrea Zelletta e quella con Stefania e Rosalinda.

“Se io dovessi scegliere Stefania e Rosalinda manderei comunque la mia amica in nomination – ha detto Dayane – Scelgo Rosalinda e Stefania. Rinuncio a scegliere Samantha perché è stata la più lineare, quella che più mi ha amata. Il fatto che Rosalinda è con Stefania mi costringe a mandare lei in nomination”. Poi è stato il turno di Pretelli: “A dispiacere la sceltà è abbastanza ovvia: tutelo mio fratello Andrea”. Infine Tommaso Zorzi: “Mando al televoto Samantha e Andrea, Stefania è in nomination da due settimana e le voglio risparmiare una terza settimana così”. E il gioco è fatto. Ma subito sono scattate le polemiche.

La scelta di Dayane ha creato subbuglio in studio, visto che la concorrente ha deciso di mandare al televoto Rosalinda nonostante un’ora prima fosse emerso il suo amore nei confronti di quest’ultima. Anche gli inquilini della Casa le hanno fatto notare questa incoerenza. Dayane si è comunque difesa: “In questo momento Samantha, per me, è prima nella lista”. La modella barsiliana non finisce mai di stupire.