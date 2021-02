Gragnano. Auto sfonda un muro e rimane in bilico, tragedia sfiorata

Gragnano ( Napoli ) . Incidente in via Vittorio Veneto

Un giovane neopatentato ha sfondato un muro con la propria auto, rimanendo in bilico ,rischiando di cadere in un giardino sottostante .fortunatamente solo un po’ di spavento,il giovane non ha riportato ferite

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e Polizia municipale ,aiutando il giovane conducente ad uscire dal veicolo e recuperare l auto. Una tragedia sfiorata

Servizio di #pasqualegreco