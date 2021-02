Governo, via al secondo giro di consultazioni per Draghi.

Parte oggi, lunedì 8 febbraio, il secondo giro di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Si entra nel vivo con l’obiettivo di incastrare tutti i tasselli, trovare la quadra per una nuova maggioranza e salire al Quirinale per sciogliere la riserva dell’incarico e dar vita al nuovo esecutivo. Draghi vede oggi, a partire dal primo pomeriggio, il Gruppo Misto della Camera, Maie, + Europa e, tra gli altri, Centro Democratico e Gruppo Per le autonomie del Senato. Domani, 9 febbraio, ultimisso giro (da Italia Viva a Fratelli d’Itali, Partito Democratico, Forza Italia, Lega e infine MoVimento 5 Stelle).