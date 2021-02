Gli StarGem arrivano a Sanremo

Continuano le grandissime soddisfazioni per gli StarGem! I 4 gemelli di Meta : Antonino, Antonio, Raffaele e Rosario con la passione per la danza, sbarcheranno addirittura a Sanremo come da loro stessi comunicato: “Siamo stati scelti per girare lo SPOT TIM che andrà in onda a SANREMO!!!! Grazie @lucatommassinidreamer per questa nuova esperienza che ci ha regalato tante belle emozioni e soddisfazioni!. Complimenti dunque a questi ragazzi che sono l’orgoglio della penisola sorrentina.