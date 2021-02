Gli auguri alle Frecce Tricolore che oggi compiono 60 anni e risalgono alla tradizione Aeronautica della Prima Guerra Mondiale.

Inoltre gli auguri da tutti Noi Soci Tesserati A.N.C.R. Regione Campania-Basilicata per i suoi sessant’anni alla nave gioiello della nostra Marina Militare Amerigo Vespucci invidiata in tutto il mondo.

Infine dal Cav. N. H. Attilio De Lisa del Comune di Sanza nella Diocesi di Teggiano-Policastro attuale insignito Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal 27 dicembre 2018 con a capo il Presidente Sergio Mattarella (ricordando con l’onore dell’onorificenza ricevuta dal Prefetto Dott. Francesco Russo presso Piazza Amendola della Prefettura di Salerno in data 2 giugno 2019 giorno della Festa della Repubblica Italiana) che onora il Tricolore Italiano e da 3 anni Presidente Sezione Comune di Sanza Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno che onora sia i Caduti in Guerra che le manifestazioni Patriottiche dello Stato Italiano, va un caloroso saluto sia al Presidente Nazionale A.N.C.R. Cav. Gino Gheller e quello Provinciale prof. Antonio Landi che al Direttivo Nazionale e a tutti i Presidenti Sezionale Nazionali Italiani oltre espone apertamente la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate (Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Lagonegro – ASL Salerno Presidio Ospedaliero Polla Sarno Vallo della Lucania Roccadaspide Agropoli Battipaglia Nocera Inferiore Eboli Oliveto Citra Scafati Pagani Angri Ospedale dell’immacolata di Sapri – Azienda Ospedaliera Ruggi D’Aragona – CISL FP Funzione Pubblica Salerno).