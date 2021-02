Giuseppe Conte al M5S, “ci sono e ci sarò sempre!”.

Il Presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte nel suo breve incontro con i giornalisti all’uscita da Palazzo Chigi, in primis ha ringraziato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prezioso interlocutore durante i suoi mandati. Nell’auspicare la nascita di un governo politico, che sia solido e che possa risolvere le emergenze del Paese, a poche ore dalle consultazioni , ha augurato buon lavoro al Presidente incaricato Mario Draghi garantendo che non sarà mai da ostacolo al bene del Paese. Rivoltosi poi agli amici del Movimento 5 Stelle ha dichiarato :”Io ci sono e ci sarò sempre” . Infine ha invitato il Partito Democratico e la formazione di Liberi e Uguali a collaborare e lavorare tutti insieme per il bene del Paese e perseguire anche in futuro il progetto già condiviso . -04 febbraio 2021 – salvatorecaccaviello