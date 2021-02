Giovedì 25 febbraio: scopri cosa accadde oggi

Almanacco del 25 febbraio. E’ il 56° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 309 giorni.

Santi del giorno: San Romeo (Carmelitano di Lucca)

Etimologia: Romeo, deriva dal greco rhomaios, latinizzato in romaeus, ed ha il significato di “pellegrino che va per devozione a Roma”.

Il nome fu reso celebre dalla tragedia di William Shakespeare, Romeo e Giulietta (The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet).

Accadde Oggi

1695 – Terremoto di Santa Costanza: l’evento provoca vittime e danni ad Asolo e nei paesi limitrofi

1798 – Roma: una folla di popolani trasteverini e monticiani insorge contro la neonata repubblica, ma la sommossa viene sedata dalle armate francesi

1919 – Lo stato dell’Oregon applica una tassa sulla benzina di un centesimo al gallone, divenendo il primo stato degli Stati Uniti a tassare la benzina

1922 – Nella prigione di St. Pierre a Versailles viene ghigliottinato Henri Désiré Landru seduttore ed omicida di dieci donne, ingannate con la promessa di matrimonio

1948 – In Cecoslovacchia il Partito Comunista prende il potere, terminando così la terza repubblica

1964 – Muhammad Ali diventa campione mondiale dei pesi massimi a soli 22 anni, sconfiggendo a Miami Sonny Liston per abbandono alla settima ripresa

1986 – Nelle Filippine il presidente Ferdinand Marcos fugge dal paese dopo più di 20 anni al potere

1995 – Massimo Moratti acquista il Football Club Internazionale Milano

2008 – A Gravina in Puglia vengono trovati in una cisterna di una casa abbandonata nel centro storico, i corpi mummificati di Francesco e Salvatore Pappalardi, scomparsi il 5 giugno 2006 e probabilmente morti di fame e di freddo

2008 – 315 persone muoiono in una valanga nel nord est dell’Afghanistan

2018 – Si chiudono a Pyeongchang, in Corea del Sud, i XXIII Giochi olimpici invernali.

1870 – Primo afroamericano al Congresso: A cinque anni dalla messa al bando della schiavitù un pastore metodista varcò la soglia del Campidoglio: era il primo nero eletto al Congresso degli Stati Uniti. La sua elezione diede un nuovo corso alla storia americana, che 138 anni più tardi avrebbe raggiunto il suo massimo risultato con la vittoria di Barack Obama alle presidenziali.

Nati

Sei nato oggi? Anche se non te ne rendi conto la tua è una natura spirituale. Abbandona gli schemi di vita che ti sono stati insegnati e segui il tuo cuore. Denaro e carriera non hanno per te alcun significato: cerca un’occupazione che ti permetta di esprimere la tua creatività e i tuoi sentimenti. In amore non seguire le lucciole e concediti solo a chi davvero si mostrerà degno di te.

Francesca Michielin

Carlo Goldoni

1943 – George Harrison : Dei favolosi quattro ragazzi di Liverpool era The Quiet One, “quello tranquillo”, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell’epoca, grazie anche al suo profondo interesse per la cultura indiana.

1866 – Benedetto Croce: Ribattezzato come il “filosofo della libertà”, è annoverato tra i più influenti pensatori del Novecento italiano e tra le voci più autorevoli del pensiero liberale europeo.

1945 – Teo Teocoli: Comico e personaggio televisivo molto popolare, attivo fin dagli anni Settanta anche a teatro e sul grande schermo. Nato a Taranto, in Puglia, Antonio Teocoli, in arte Teo.